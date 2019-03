... cara a cara

En medio de fuertes controversias sobre su aplicación y sostenibilidad, nace el Seguro Universal de Salud (SUS) con más de 300 prestaciones en los centros de salud de primer nivel del país. La atención gratuita en un amplio abanico de servicios médicos beneficiaría, desde este 1 de marzo, a millones de bolivianos que carecen de un seguro de salud porque no pueden pagarlo. El Gobierno dice que el SUS tiene el respaldo de un plan de inversiones para fortalecer un perenne y extremadamente debilitado sistema de salud, además de la dotación de 8.000 ítems. El Colegio Médico de Bolivia estima que no existen la infraestructura ni el personal suficiente para una adecuada cobertura en beneficio de los pacientes. Detrás de la medida están pesando cálculos electorales, según algunos criterios. Lo cierto es que el SUS hoy se inicia a medias. En Santa Cruz, Tarija y La Paz aún no arranca por falta de convenios. Ojalá que las expectativas de la población en torno al beneficio ofrecido para su más preciado bien, la salud, no terminen frustrándose.

Durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis de Venezuela, el representante boliviano Sacha Llorenti llevaba en la solapa un prendedor con la tricolor nacional... ¡puesta al revés! Fue un descuido que, cerca suyo, tampoco pudo advertir algún ayudante o acompañante. El servicio exterior y la carrera diplomática no solamente requieren profesionalismo y experiencia. Porque se trata de la imagen de un país, también demanda cuidar hasta los más mínimos detalles para evitar circunstancias desafortunadas como la referida.

Royal Pari acaba de sellar su avance a la segunda ronda en la Copa Sudamericana. Lo consiguió en su visita al venezolano Monagas en Maturín y al que doblegó con la cuota de drama y suspenso abonada a la tanda de tiros penales, después de que se registrara un empate en el resultado ‘global’. Aplausos para los ‘inmobiliarios’ dirigidos por el peruano Roberto Mosquera porque le obsequian al fútbol boliviano una alegría, después de una prolongada sequía de buenos resultados en la competición internacional.