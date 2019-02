cara a cara

En sus 458 años, Santa Cruz de la Sierra es digna de un mejor trato. En esta ciudad se han dado muestras por demás significativas de resiliencia, de emprendimientos y de construir un destino con esfuerzo propio y, además, con alegría. En este aniversario de su fundación, no transmite felicidad encontrar una ciudad con basurales, con la tiranía de comerciantes y de transportistas, con deforestación en las afueras para construir urbanizaciones que ni siquiera tienen moradores, con hospitales donde hay más necesidades que posibilidades de otorgar servicios de calidad a los habitantes. En esto tienen que ver las autoridades, por supuesto, pero también los ciudadanos. Es inadmisible ver cómo se contribuye a la suciedad de las calles, cómo hay tanta falta de urbanidad en la relación entre vecinos. Que esta fecha sirva para reflexionar y para provocar cambios individuales que aporten a una transformación colectiva. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad hospitalaria y pujante, merece más.

El presidente ha sugerido cambiar la fecha de las elecciones nacionales, bajo el argumento de que coinciden con las de Argentina. La propuesta, lanzada en un ampliado del MAS, fue respaldada por el canciller este lunes. No obstante, la fecha aún no ha sido definida en Bolivia, porque no salió la convocatoria a comicios. En 2015, las elecciones en Bolivia y en Argentina se realizaron el mismo mes. En nuestro país el 12 de octubre y en Argentina el 25 de octubre.

Los premios Óscar permitieron mostrar el rostro indígena golpeado de México y de América Latina; reforzaron la reivindicación de la población afrodescendiente que sigue siendo discriminada. En suma, fueron la ventana para mostrar que hay injusticia en este mundo en el que vivimos y que esta no debe prevalecer. ¡Enhorabuena la denuncia!