cara a cara

A tres años del referéndum, miles de ciudadanos han demostrado en las calles su compromiso con la lucha por el No. Multitudinaria. Así fue la respuesta al presidente Evo Morales que hace poco dio por “enterrado” el 21-F. El 21 de febrero de 2016 más del 51% de electores le dijo No a la repostulación de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. El jueves, la gente dejó claro que está dispuesta a seguir defendiendo su voto en el marco de la democracia. El ‘vice’ dijo que lo que más le importaba era su ‘canasta de compadre’, pero horas después en la misma sede de Gobierno una masiva marcha le exigió el respeto al voto. Lo cierto es que el oficialismo tendrá que seguir escuchando, quiera o no, este reclamo, dentro y fuera del país, porque surge de un proceso democrático como lo fue el referéndum, más allá de cualquier intención de querer “enterrar” o minimizar el hecho.

Más muertes anteceden el ultimátum que dio Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y que se cumple este sábado. La crisis política es cada vez más tensa, mientras miles de venezolanos claman que ingrese la ayuda internacional a su país. Ayer un concierto multitudinario mostró al mundo el respaldo a los venezolanos que en los últimos tiempos han visto afectadas sus vidas, sus ingresos y lo que más golpea, sus familias. La opción por el diálogo parece esfumarse poco a poco. El pedido a la convocatoria de elecciones generales en ese país retumba cada vez con más fuerza. Ojalá la salida a la crisis se encamine por la senda menos tortuosa para los venezolanos.

Arranca con fuerza un fin de semana carnavalero. Hoy coronan a la reina Fátima I y mañana los más ‘pequeños’ gozarán del corso infantil. Que sea el inicio de una gran fiesta, pero con cautela y responsabilidad.