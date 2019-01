cara a cara

La corrupción al más alto nivel en la Policía. Exmiembros del Alto Mando Policial y jefes de la institución verde olivo resultaron implicados en la amañada contratación de empresas que hacían cuantiosos cobros a familias de jóvenes postulantes. Los representantes de las empresas ya han sido enviados a la cárcel, pero de hecho es apenas la punta del ovillo de una red de corrupción que penetró una de las instituciones cuya imagen está cada vez más venida a menos. Sin duda urge una cirugía profunda.

La comunidad internacional está atenta al proceso electoral que se vive en Bolivia, le guste o no al Gobierno. Así lo dejó claro un grupo de representantes diplomáticos que visitaron el Tribunal Supremo Electoral un día después de que el ‘vice’ advirtió al cuerpo consular acreditado en el país que no se meta en la política interna. Bolivia está a punto de vivir unas elecciones primarias duramente cuestionadas por la oposición, que no solo ha puesto en tela de juicio el proceso en sí, sino también la democracia en el país debido a la insistencia del binomio oficialista de permanecer en el Gobierno. Será saludable que no solo la OEA sino también otros países que cooperan con Bolivia vean de cerca lo que está sucediendo. Transparencia, señores.

Una joven cruceña manda en el Senado. La renovación en la política es importante y el MAS ha dado una señal interesante al designar a Adriana Salvatierra presidenta de la Cámara Alta, pero también será un reto para mostrar una gestión en beneficio del bien mayor y no solo de un puñado de intereses políticos.

La muerte de un bebé que fue colocado cerca a una estufa de un hospital en Warnes termina siendo peor que una película de terror. Las autoridades deberán aplicar mano dura a los responsables de semejante atrocidad.