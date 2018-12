... cara a cara

¿Qué nos pasa? Santa Cruz está conmocionada por la brutal violación que sufrió una joven de 18 años en un motel por parte de cinco muchachos, que la sacaron de un local nocturno y la drogaron antes de consumar el grave delito. El caso de violencia sexual se ha ganado el apelativo de ‘La Manada’, en alusión a otro similar hecho ocurrido hace dos años en España, donde cinco sujetos violaron a una mujer, la filmaron y distribuyeron las imágenes. Fueron masivas las movilizaciones callejeras en ese país para que la justicia condene a los violadores. Aquí probablemente no se dé una movilización tan masiva, pero la indignación es grande no solo por el horrible ultraje que padeció la joven, sino porque no faltan los reproches injustificados a la conducta de la víctima, propios de una cultura patriarcal, machista y misógina. El caso nos interpela como sociedad demasiado tolerante a los abusos contra las mujeres, descompuesta por el uso de las drogas y peligrosamente insegura.

¿Qué nos pasa? En el Alto mataron en un local nocturno a un transexual e hirieron gravemente a un familiar. La transfobia disparó los impulsos de un grupo de hombres desquiciados que no tuvo reparos en segar la vida de una persona solo por tener una opción sexual distinta. Otro caso que nos coloca más cerca de las cavernas que de una sociedad madura.

¿Qué nos pasa? En las últimas horas también se viralizó la grabación de una fiesta de bachilleres que terminó en una batalla campal. Puñetazos, patadas y sillazos marcaron lo que debía ser una celebración y que pudo terminar en una tragedia. La violencia gana terreno en una sociedad que se descompone dramáticamente y que tarde o temprano puede ser invivible si no reaccionamos.