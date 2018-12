... cara a cara

Doble aguinaldo en 2019. Ni bien acabó de resolverse la modalidad de pago del segundo aguinaldo de 2018, vaticinan que en 2019, año electoral en el que Evo Morales buscará la reelección presidencial, se pagará el beneficio. Víctor Borda, asambleísta del MAS, advierte a los empresarios que tomen sus previsiones para pagar el beneficio el próximo año, puesto que de acuerdo con las previsiones el crecimiento económico superará el 4,5%. ¿Cuál es el argumento para hacer el anuncio? El proyecto de Presupuesto General del Estado, en el que el Gobierno ha previsto que en 2019 el crecimiento económico puede llegar al 4,7%. Este año después de varias semanas de negociaciones con la Central Obrera Boliviana y los empresarios, el Ejecutivo amplió hasta marzo de 2019, con un 15% destinado a compra de productos nacionales y tope opcional para salarios por encima de los 15 mil bolivianos, el plazo para pagar el segundo aguinaldo. Los gobernantes y políticos tendrían que ser más mesurados con el manejo de los datos de la economía y dejar de hacer anuncios que pueden generar incertidumbre en algunos sectores.

Binomio del MAS sigue. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enterró el deseo de los opositores de no ver en las elecciones generales a Evo Morales al rechazar el pedido de inhabilitación que formuló Marcel Rivas contra del binomio del MAS. La resolución firmada por los vocales, excepto Idelfonso Mamani que no participó de la sala plena, señala que el argumento de Rivas sobre el incumplimiento del artículo 168 de la Constitución no se enmarca con el incumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 40 parágrafo II del Reglamento Específico Elecciones Primarias. El Órgano Electoral ha vuelto a ratificar que el fallo de la repostulación del Tribunal Constitucional es aplicable por encima del referéndum del 21F.