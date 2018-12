... cara a cara

Dos lecturas radicalmente encontradas sobre la democracia son las que expusieron ayer el presidente Evo Morales y Carlos Mesa. El actual gobernante dijo que la democracia “está más fuerte que nunca”, lo que es difícil de creer por el malestar ciudadano y la creciente confrontación. De su lado, el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana respondió en un tuit que “los derechos políticos y civiles están en su peor momento”, lo que ratifica su línea crítica al MAS y su discurso electoral, que seguro no dejará pasar ninguna de las contradicciones y errores del Gobierno. Asimismo una veintena de expresidentes emitieron un durísimo comunicado en el que hablan de ruptura constitucional en Bolivia. No son solo líderes de la derecha los firmantes del documento, ya que también aparece el socialista Felipe González. Mientras que un representante de la ONU en Bolivia evitó “mojarse” y solo recomendó transparencia en los comicios que vienen. Desde Perú el diario El Comercio editorializó que Bolivia se encaminaría a una dictadura. ¿Quién tiene razón? La realidad es realidad. Estamos en un delicadísimo momento de paros, amenazas de cercos, desbloqueos policiales con heridos y hasta denuncias de torturas. La sensación es que este no es un buen momento, como lo asegura Morales.

Un video interpela a funcionarios de la Asamblea Departamental de Cochabamba, que se habrían dado una “farra” en sus oficinas. Si fue así, la seguidilla de escándalos en el país ya no sorprenden.

River ganó la final más larga y escandalosa de la historia de la Libertadores. Lo hizo con méritos propios ante su rival, Boca. Se cerró una triste historia, con un campeón que finalmente lució su fútbol y consagró al DT Marcelo Gallardo como su principal líder.