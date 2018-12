... cara a cara

Una revolución en crisis. Los baños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Caracas rebalsan de orina; las canillas están secas como huesos. En el hall de partida, pasajeros que lloran se preparan para el exilio, con la incertidumbre de no saber cuándo regresarán. En la Aduana, un adhesivo en los escáneres advierte: “¡Aquí no hable mal de Chávez!”. Así describe una nota periodística de The Guardian, publicada por el Clarín. A dos décadas de que Hugo Chávez asumiera el poder y prometiera la transformación de Venezuela con un Gobierno para los pobres. El líder efusivo ya no está y su revolución agoniza en una profunda crisis al mando de su heredero, Nicolás Maduro.

Dólares sospechosos. Denver Pedraza, el polémico abogado de la ciudad de Santa Cruz, denunció que sustrajeron de su domicilio $us 2 millones, que presuntamente pertenecían al Primer Comando Capital de Brasil (PCC), y ofreció una recompensa de $us 10.000 al que proporcione datos para recuperarlos. Ha solicitado a la Policía protección, ya que supuestamente el PCC ha amenazado a su familia porque ya se cumplió el plazo para devolver la plata. Su sobrino, quien habría recibido los $us 2 millones, se presentó ante autoridades judiciales y fue enviado a Palmasola. El jurista reapareció en medio de un nuevo escándalo.

Por fin la final. Desde España dan cuenta de que todas las medidas de seguridad y de organización están garantizadas para que mañana River y Boca jueguen la final de la Copa Libertadores en el estadio Bernabéu (15:39 hb). La violencia, que obligó a suspender el partido en Buenos Aires, le quitó el brillo y mermó la expectativa mundial. La decisión de trasladar el partido a Europa generó críticas contra la Conmebol porque ya no tendrá el ambiente característico sudamericano.