... cara a cara

Carlos Mesa se jugó por un cruceño de su confianza para que lo acompañe como candidato a ‘vice’. El abogado, exministro, exconcejal, analista político y consultor Gustavo Pedraza fue el elegido por quien aparece segundo en las encuestas. El expresidente pretende dar así una señal de que valora la importancia del peso político crucial de Santa Cruz. Pedraza es un respetado profesional con estudios en Harvard, pero su perfil tiene la limitación de no haber sobrepasado el espacio de influencia de la élite intelectual local. Su acción política se ha concentrado en los medios periodísticos, en la asesoría a algunas plataformas ciudadanas y en la articulación del movimiento indígena que marchó por el Tipnis. También ha colaborado en proyectos de instituciones empresariales, pero su influencia no ha logrado penetrar aún a los grupos de poder que sostienen a la institucionalidad. No se siente rechazo hacia él, lo que es una ventaja, pero tiene la desventaja de ser poco conocido a escala nacional. Muchos esperaban un mayor golpe de efecto de Mesa con su ‘vice’. Ahora tiene el reto de posicionarlo en una campaña que durará más tiempo que otras.

Hoy conoceremos el escenario de candidaturas a las primarias. Hasta ahora probablemente la alianza Bolivia Dijo No es la única fuerza que tendría más de un binomio en las elecciones internas. En el MNR y en el PDC hay fracciones divididas que aún pujan. En las otras se votará, pero solo por una opción, lo que desvirtúa el propósito de unas primarias serias.

La final más incierta del mundo sigue incierta por las vacilaciones de la Conmebol y por la demanda de Boca. Si se juega, será fuera de Argentina, lo que es un alivio para el club xeneize, que aunque no consiga la Copa en mesa no tendrá que lidiar con todo un estadio en contra.