... cara a cara

A horas del cierre del plazo de registro de alianzas para las primarias y las presidenciales, la expectativa está puesta en la oposición. La lógica indica que habría más chance de vencer al MAS si solo hay un candidato opositor, ya que dos o tres dispersarán el voto, lo que ayuda al oficialismo. Ya hay un acuerdo entre Demócratas y UN, que sumaron a otras fuerzas regionales. También hay señales de que Carlos Mesa preferirá no mezclarse con ese bloque y que cerrará solo con SOL.bo, o alguna otra fuerza. Víctor Hugo Cárdenas y Jaime Paz están más cerca de Rubén Costas y de Samuel Doria Medina, que de Mesa. Finalmente, Félix Patzi decidió quedarse solo. Por lo que se ve, es posible que la oposición registre al menos tres alianzas, lo que resultaría finalmente favorable al MAS.

Argentina ofrece salud gratuita a los migrantes bolivianos en sus hospitales, pero no encuentra reciprocidad en los nuestros. Un reportaje del programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, analizó el tema y quedó en evidencia la necesidad de acelerar un convenio bilateral. El embajador de Argentina se quejó porque no hay una respuesta desde hace meses en el Ministerio de Salud. Es importante una atención rápida de este asunto para no tener que lamentar más adelante acciones que tensionen las relaciones de ambas naciones y afecten la integración.

47 accidentes y cuatro muertos hubo el fin de semana en las calles y carreteras de Santa Cruz. Imprudencia y alcohol se mezclan para aumentar la inseguridad vial, agravada por los débiles controles de Tránsito, la mala señalización y otras deficiencias