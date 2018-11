cara a cara

Los tentáculos del caso Lava Jato vuelven a hacer noticia. La comisión parlamentaria (de mayoría oficialista) que investigaba los sobornos de empresas brasileñas en Bolivia apunta a los gobiernos de Carlos Mesa y de Eduardo Rodríguez, y pide que la Asamblea Legislativa remita las conclusiones a la Fiscalía General del Estado. En la investigación que lleva adelante la Policía de Brasil se menciona que hubo pagos de sobornos hasta el 2008 y la diputada masista Susana Rivero lo admitió en una publicación el domingo. Lo que corresponde ahora es que la indagación sea completa, para no dar lugar a dudas respecto a la posible parcialización de los parlamentarios a favor de la gestión y la repostulación de Evo Morales. Que la etapa preelectoral no enrarezca la búsqueda de la verdad en este y en todos los casos que sean denunciados. El rechazo a la corrupción es uno de los indicadores ciudadanos en todas las encuestas de las que se sabe.

Volvió a trabajar a la Brigada Parlamentaria la expareja del presidente de la Cámara de Diputados, ella era su dependiente y lo había acusado de violencia física y sicológica. Tras el desistimiento de la sindicación, el legislador será pasado a la comisión de Ética de la Cámara Baja, mientras la Fiscalía Departamental no ha tenido un gran avance en las indagaciones, a pesar de que es su obligación hacerlo de oficio. Que no se pretenda que aquí no pasó nada; ni en este caso que involucra a un poderoso ni en otros de personajes menos conocidos.

Nito Mestre y Alejandro Lerner, los dos en una misma semana en esta ciudad. Un lujo para el público cruceño. Nito Mestre (ex-Sui Géneris) y Adrián Barrenechea brindarán un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil el sábado. Son esos instantes que quedan suspendidos en el tiempo y se hacen inolvidables.