cara a cara

“Cada departamento tiene su propia particularidad y aquí en Beni estoy casi seguro de que el origen de la inseguridad es el narcotráfico”, dijo el presidente Evo Morales en la reunión cumbre desarrollada ayer en ese departamento. Semejante afirmación dejó perplejas a las autoridades, que pareciera que ‘hacen la vista gorda’ ante el flagelo internacional, y a los presentes que recibieron sin pestañear una pesada sindicación de parte del Ejecutivo. ¿Cómo no ponerse manos a la obra para sacarse el mote puesto por el mandatario del Estado?



Una nueva versión abre sus puertas para desandar el festival de libros más importante de la ciudad de los anillos. La vigésima versión será del 29 de mayo al 9 de junio. Nuevas propuestas, visitantes de lujo, talleres especializados y la oportunidad de encontrar las mejores ofertas de lecturas para todas las edades. Más de 160 presentaciones de libros y 180 actividades en general ponen a la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz en una plataforma de alto interés social. ¡Vamos a la feria!



Villa Fraterna era un apacible lugar en un rincón de Santa Cruz de la Sierra para descansar, disfrutar de su flora y fauna, y respirar aire un poco más puro que la urbe cruceña. Pero de jueves a domingo algunas fraternidades se despachan con fiestas estridentes hasta altas hora de la madrugada. El volumen de su música y sus karaokes hacen temblar los vidrios y las estructuras de las viviendas vecinas. Sus habitantes se han quejado por diversos medios y ante muchas autoridades; sin embargo, la “mala costumbre” gana, por ahora. No hay ordenanza que valga. La intolerancia y el atropello de algunos se evidencian contra muchos. No pocos conductores alcoholizados salen en sus grandes carros rumbo a la ciudad, donde seguramente pernoctan, y el peligro, el riesgo y la ilegalidad continúan sobre ruedas.