cara a cara

Cada vez asombra más la vida que llevaba el narco extraditable Pedro Montenegro Paz en el país, sin que ninguna autoridad reaccione. Vivía a sus anchas, en una casa de lujo, compartiendo fiestas con autoridades, pagaba jugosos viajes al exterior, falsificaba identidad, obtuvo un título de Derecho en provisión nacional y, finalmente, cuando ‘quemaron las papas’ se mandó a cambiar y huyó del país como si nada. Esto va más allá de la crisis estructural que vive la Policía. Se trata de un narco buscado por la Policía brasileña que entró y salió de Bolivia como paseando por su casa, sin que ningún sistema de seguridad o Inteligencia del país esté alerta. Si con este caso se ha desnudado tanta vulnerabilidad en todo el sistema, ¿qué puede garantizar a los bolivianos de que esta ‘purga’ en la Policía sea la solución de fondo?

El drama de los pacientes en el hospital Oncológico es interminable. Madres y niños peregrinan no solo por medicamentos, ahora también lo hacen por un techo para poder ser albergados mientras son sometidos a su tratamiento en un ambiente saludable. Muchos de los pacientes, de escasos recursos, no solo tienen que lidiar con su larga y dura enfermedad, sino también con sus carencias económicas que no le permiten contar con un lugar adecuado y esterilizado como para no contraer más enfermedades. Y aunque no hay seguro de salud que cubra esto, es parte del drama diario que viven cientos de pacientes y que merece la atención de las autoridades.

Vamos a disfrutar del teatro. El Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz ya empezó con buen pie y los más de 300 artistas esperan al público. Serán 49 obras en 11 días. No desaprovechemos esta oportunidad para compartir en familia o con amigos y darnos un baño de cultura.