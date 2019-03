cara a cara

AMLO, el presidente de México, exige a España que pida perdón por las atrocidades cometidas durante la Colonia. Cierto, este episodio de la historia deja manchas indelebles, pero no solo en la conciencia de un país, sino en la de la humanidad entera. En América, nuestra abigarrada composición racial es el resultado del choque de dos mundos, así como casi todas las civilizaciones, que surgieron de incontables guerras, invasiones y sometimientos de unos sobre otros. Nada para sentirnos orgullosos. Sí, corresponden las disculpas por genocidios, por esclavitud, por pederastia. Quizá un gesto así nos redime de un pasado oprobioso. Pero qué vergonzoso que un mandatario busque chivos expiatorios cuando su propio país le falla a sus ciudadanos de tantas maneras.

La ciudad se vuelve un caos con las protestas de transportistas. Ayer fue el turno de los toritos, que formaron un hato en pleno Parque Urbano. Antes ya lo hicieron los taxistas (por Uber), los minibuseros (por el ingreso al centro) y pronto serán los micreros del segundo anillo (por las paradas establecidas). El número de unidades aumenta sin cesar y el ordenamiento vehicular está lejos de acompañar ese crecimiento. En el tema de las paradas fue un error que solo los micros vuelteros tengan que respetarlas. Las demás líneas que circulan por allí como enjambres se paran donde les da la gana. Parece que el ordenamiento de este sector será más complicado que el de los mercados.

Bolivia no está entregando a Brasil los volúmenes de gas comprometidos, situación que venía siendo advertida por expertos del sector energético. Las autoridades no han querido admitir que la producción estaba en declive. Ahora lo que no queda claro es quién paga las multas por el incumplimiento del contrato. ¡Sinceramiento, señores!