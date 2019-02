... cara a cara

El periodismo boliviano ganó otro ‘Oscar’. El periodista cruceño Roberto Navia, que trabaja en EL DEBER, consiguió su segundo ‘Oscar’. El Premio Rey de España prácticamente equivale a ese galardón en el cine. Nunca antes un comunicador boliviano lo consiguió dos veces ni un medio nacional.

En EL DEBER estamos con una euforia y una emoción indescriptibles, en tiempos de muchos cambios e incertidumbres para el periodismo de calidad. Esta vez el mérito es del periodista más galardonado del país, pero también de un equipo que aprende del nuevo potencial que ofrecen los recursos multimedia. Con el aporte de profesionales, como Navia, Mónica Salvatierra, Nelfy Fernández, Miguel Roca, Eldon Centella, Mary Luz Soruco, Marco León, Clovis de la Jaille, Fuad Landívar, Jorge Uechi y Lizeth Vargas, el periodismo boliviano consigue sobresalir con Los colmillos de la mafia: la agonía del jaguar en Bolivia, de entre 200 trabajos de 18 países. Es un esfuerzo no solo de periodistas, sino también de fotógrafos, diseñadores, infografistas, analistas de datos y desarrolladores de web. Gracias a esta investigación hay algunos detenidos y los jaguares respiran más tranquilos. El periodismo que cubre temas de medioambiente no es “el que más vende”, pero por fortuna hay quienes lo aprecian. En tiempos en los que prevalecen los comodities digitales, la calidad igual se impone. Los hechos valen más que las palabras y que tendencias pasajeras. El camino es el periodismo de calidad. No nos desviemos.

Otra buena noticia es la decisión de los candidatos del Comité Cívico de debatir hoy, a las 8:30, en EL DEBER. Algo parece estar cambiando en Santa Cruz. Un gesto democrático que puede abrir una brecha importante para la transformación de mentalidades.