¿Y tú pretendes gobernarnos?

Ignacio Vera de Rada escribió el artículo Diez años de la Constitución Política, donde desglosa una aparente crítica al contenido de la actual Carta Magna de nuestro país. Sobre esto, planteamos tres críticas.

1.Arremete contra columnistas y editoriales periodísticos porque cometieron el pecado de no hacer un análisis “politológico de la naturaleza real de la Constitución Política”; sin embargo, no explica, ¿por qué es necesario que los columnista o editoriales hagan análisis politológico?, y ¿cómo se analiza la naturaleza real de una Constitución? Esto confunde al lector y lo lleva a pensar que él brindará un análisis politológico de la naturaleza real. Lastimosamente, no se percibe en redacción o análisis algo politológico de la Carta Magna; lo que sí se ve es la confusión de entender un análisis politológico que debería ser neutral, científico y ordenado metodológicamente con una opinión política opositora al gobierno central y desordenada. Termina cayendo en su propia crítica.

2. El autor, menciona brevemente a la introducción de la Constitución y plantea una ‘contradicción’ porque los bolivianos estamos reconocidos todos por igual, en contraposición a que las mujeres tengan reconocido el derecho a no sufrir violencia, no queda claro si esos contenidos son los únicos que conoce o si no le gusta la Carta Magna porque se reconoce el derecho a las mujeres a no sufrir violencia.

3. Identificamos conceptos del artículo La carta de la oposición boliviana – una sociología del mesismo, de Fernando Molina, quien plantea que los colaboradores de Mesa han buscado extenderse en estos meses conquistando a jóvenes que repitan el mismo perfil, el mesismo, encarnaría y representaría políticamente a una delimitada élite social, basándose en que son “bien estudiados”. Según Molina, en estos grupos hay un sentimiento de superioridad sobre su competencia política, los cholos, por esa razón, tenderían a ver a los sectores cholos e indígenas, con paternalismo.

El autor lastimosamente cae en la penuria de la mofa al referirse a la Constitución como “libraco gordo”, “bonita novela”, arguyendo que “el político práctico y el jurisconsulto lógico quedan espantados ante tanta maravilla lingüística que se queda en la futilidad”. La mofa de Vera de Rada, puede entenderse por qué esta fue propuesta e impulsada, por cholos e indígenas; es decir, el objetivo real del artículo era expresar su superioridad sobre estos sectores sociales y por esa razón intentaría criticar a la Constitución desde el análisis politológico entre líneas, porque es “bien estudiado”.

Finalmente, Vera de Rada, tal vez sea una de las piezas en la campaña de Mesa para los jóvenes, él cumpliría con los requisitos del ‘mesismo’, sin embargo, para querer gobernar un pueblo cholo e indígena, donde, además, nos hemos planteado defender el derecho de las mujeres a no sufrir algún tipo de violencia, al mesismo - por sus exponentes - le viene quedando grande la tarea.