Y, sin embargo, se mueve

En días pasados, jóvenes de todo el mundo demandaron mayor acción para enfrentar la crisis del cambio climático, mientras inundaban las redes sociales con frases como “punto de no retorno”, “antes que sea demasiado tarde” y otras similares. Ante la gravedad de sus advertencias, es importante considerarlas a la luz de los datos científicos y despojados de toda ideología que pueda cegar nuestras opiniones y acciones.

Lo cierto es que no existe consenso en la comunidad científica sobre el cambio climático y si éste es provocado o no por la acción del ser humano, entendiendo consenso según lo define la RAE, es decir, como el acuerdo de ‘todos’ los miembros de un grupo. Sin embargo, es innegable que la gran mayoría de los expertos, alrededor del 85%, lo cree así, mientras el restante 15% es disiente. De acuerdo al informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU del año 2014, la influencia humana se evidencia por la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante, según sus propios datos, la temperatura global habría subido solo un 0,85 °C en el período 1880-2012. Es más, la tasa de calentamiento se redujo los últimos 15 años a 0,05 °C por decenio. Asimismo, el nivel medio global del mar se elevó únicamente 19 cm en más de un siglo, 1901-2010. Por otro lado, aunque la superficie media anual de hielo marino en el Ártico ha disminuido los últimos 30 años, la superficie de hielo en la Antártida en el mismo período creció a un ritmo entre 1,2% y 1,8% por decenio, según estudios publicados por la NASA y Naciones Unidas.

En síntesis, aunque nuestro impacto negativo en el clima está ampliamente documentado; con todo, la magnitud del mismo no es la que muchos pregoneros apocalípticos difunden pues, al parecer, la resiliencia de nuestro planeta es grande. Las desoladoras sequías, inundaciones costeras, escasez de agua y alimentos y las consiguientes hambrunas, conflictos bélicos y masivos desplazamientos humanos que algunos vaticinan, solo se harían realidad bajo las más pesimistas proyecciones de los actuales modelos climatológicos. Afortunadamente, los últimos datos muestran que dicho escenario es el menos probable.

Lo anterior, no exime nuestra responsabilidad en la correcta explotación de los recursos naturales, el cuidado de la fauna y flora, mejora en el tratamiento de los residuos domésticos e industriales, disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, inversión en fuentes de energía renovable, limpieza de ríos y océanos, el uso de envases biodegradables, reciclaje, etc. Sin duda, debemos ser buenos mayordomos del hermoso planeta que Dios nos dio para vivir, sobre todo recordando que es de Él: “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan”. Salmo 24:1.

Con todo, no deberíamos vivir bajo un perenne estado de temor sin base en la realidad, más aún al recordar las múltiples ocasiones en que profecías alarmistas erraron en el pasado. Como cuando en el siglo XIX, Thomas Malthus proyectó que la explosión demográfica causaría escasez mundial de alimentos, ignorando que futuros adelantos en tecnología agrícola multiplicarían la producción, o cuando en los años 70 advertían que estábamos ad portas de una nueva Edad de Hielo, sin sospechar que el calentamiento global vendría al rescate. O cuando en medio de la Guerra Fría, temíamos ser aniquilados por el invierno nuclear hasta que se produjo la Perestroika y el fin de la Unión Soviética. Cuando la destrucción de la capa de ozono nos freiría a todos hasta que la prohibición total de los CFC logró iniciar su restauración. Cuando epidemias como el VIH diezmarían la población mundial, hasta que apareció la triterapia, y salvó la vida de millones de enfermos. Por tanto, si la inquisición ambientalista moderna nos fuerza a retractarnos de todo lo dicho, podremos decir cómo Galilei, “y, sin embargo, se mueve”.