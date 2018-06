Viajes sin beneficio

Dice Nicholas Kristof, escribiendo para The New York Times, que el viaje del presidente Donald Trump hizo a Singapur para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un fue un rotundo fracaso, pues no consiguió nada.

Esto nos recuerda el caso del viaje del presidente Evo Morales a Moscú para estar presente en la inauguración del Mundial de Fútbol, con el pretexto de firmar acuerdos que, al final, fueron un rotundo fracaso.

Kristof dice que lo más importante del acuerdo suscrito por Trump y el líder norcoreano fue lo que no contiene. Ni una palabra de que Nor Corea vaya a congelar sus programas de plutonio y uranio, nada sobre la destrucción de misiles balísticos intercontinentales, ni pío sobre el retorno de los inspectores internacionales a los sitios nucleares, cero alusión a que Corea del Norte haga una declaración completa de su programa nuclear, nada sobre un cronograma para ello, o para la verificación y ni siquiera una declaración para un freno a las pruebas nucleares ni a las armas y misiles de largo alcance.

Y añade el autor que quizá, para resignarse, se podría decir que lo importante es que ya no hay el riesgo de una guerra, como lo había hace un año, y que Nor Corea por lo menos ha parado sus pruebas nucleares y de misiles. Por otro lado, Trump ha abandonado su retórica belicosa.

Si nos esforzamos, podríamos repetir el ejercicio de Kristof. Diríamos que lo más importante de la visita a Rusia fue que el presidente boliviano asistió al tercer Mundial en su gestión, sin que la selección haya clasificado. Lo que consiguió fue lo contrario de lo que quería Trump de Kim: que Rusia se comprometa a avanzar en sus planes nucleares en Bolivia, aunque sin mencionar misiles intercontinentales, por el momento.

Morales no consiguió ningún compromiso de Rusia para descubrir nuevos yacimientos de gas, y solo la oferta de que Gazprom venga a extraer el gas que queda en los ya desfallecientes yacimientos, a un ritmo más rápido, de tal modo que el gas que debía durar cinco años, dure solamente dos. ¡Y Gazprom ayudará a que YPFB le venda gas a Brasil!

Como consuelo, se podría decir que el presidente vio a Diego Maradona, quien le dijo que le gustaría venir a Bolivia, a Chapare, y que, de paso, la selección vaya a un mundial.