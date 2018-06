Una sociedad insensible

¿De qué nos sirve ser la locomotora económica de Bolivia si somos insensibles frente a los seres más vulnerables de la sociedad? ¿De qué nos sirve exhibir orgullosos nuestro Índice de Desarrollo Humano o nuestro aporte al Producto Interno Bruto si en las calles tenemos niños que viven como nómadas porque no tienen un hogar y porque huyen de los abusos policiales o de grupos ilegales que los someten?

EL DEBER publicó una crónica dolorosa el domingo pasado. La historia de 31 niños que deambulan alrededor del cambódromo, que cuentan cómo han sido golpeados por uniformados y cómo adictos que también moran en la calle cometieron abusos contra ellos. Tienen entre ocho y 15 años, se protegen entre ellos. Huyeron de sus familias, donde también eran agredidos. Son hijos de nuestra sociedad.

También se supo de un pequeño de 11 años que amenazó con cuchillo a otro menor, que era hijo de una mujer que quiso ayudarlo llevándolo a su casa para darle cobijo, pero que terminó entregándolo a la Policía por su agresividad. Las primeras indagaciones señalan que este niño tiene a sus padres tras las rejas y nadie lo reclama cuando las autoridades buscan a familiares. Vive abandonado.

Esa es la realidad que golpea el rostro de autoridades y ciudadanos. Las políticas públicas para transformar esta situación no han demostrado ser eficientes. Abrir un albergue por algunos meses o tener una Defensoría de la Niñez con acciones esporádicas no alcanzan para demostrar que al municipio le interesa esta problemática. Decir que a los niños en situación de calle no hay que darles monedas, porque estas los retienen en la vía pública, también es insuficiente en el caso de la Gobernación departamental.

Afortunadamente, hay grupos de voluntarios que hacen lo que pueden. Son una luz de esperanza, pero sus esfuerzos no alcanzan.

Se necesitan políticas coordinadas que involucren a los tres niveles de Gobierno. No es tan difícil abrir los ojos mientras se recorre las calles para darse cuenta de que hay niños, inclusive infantes, pidiendo limosna en la vía pública. No se trata de generar políticas asistencialistas, sino de esforzarse por analizar el problema desde su raíz y buscar soluciones. Para ello, los discursos están de sobra. En concreto, tanto el Gobierno nacional, la Gobernación y el municipio, sumado a la empresa privada y a las instituciones de la sociedad civil, deben poner su aporte económico, de ideas y de recursos humanos.

Si no podemos aliviar esa realidad, de nada sirve decir que somos la locomotora económica del país. Seamos capaces de crecer de manera integral y que el desarrollo logrado mejore la calidad de vida de todos.