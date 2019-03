El 1 de octubre de 2017 cogí el avión a Barcelona desde Sevilla.

Llegué y me fui directamente a visitar a unos amigos entrañables.

Era el día ‘D’. El referéndum ilegal y prohibido, había roto todas las expectativas. Se estaba llevando a cabo, estaba sucediendo.

Los colegios, escuelas etc., abrieron sus puertas para permitir a un pueblo ejercer un derecho básico de la democracia y era el definir, por medio de su papeleta, lo que deseaban para Cataluña.

Mis amigos se fueron a votar. Todos ya sumamos muchos años y tenían que estar temprano para evitar colas largas y aguantar horas de pie.

Llegamos al lugar donde debían ejercer su voto.

Llegamos, ellos en cola preferencial por edad madura, todos absolutamente con un espíritu de fiesta y con una organización que daba realmente la impresión de que Cataluña se había volcado a las calles para decir lo que pensaba sobre su independencia.

El ambiente de amistad y solidaridad. Ellos entraron y con su DNI votaron, salieron sorprendidos por la eficacia en el control de este detalle.

Mas gente llegaba y todos eran recibidos como si fueran hermanos y hermanas intentando manifestar su opinión. Había gente que votó al sí, otros al no. Había banderas españolas y catalanas. Todos, absolutamente todos, incluso los abanderados con la bandera española se sentían seguros. Ni una palabra fuera de tono, ni un grito fuera del de la algarabía.

Nos fuimos a comer y en las noticias vimos como, en algunos recintos electorales, la guardia civil arrancaba a la gente por los cabellos, pegaba y golpeaba a las personas mayores y menores.

Todo esto sin que los votantes respondieran con violencia.

Es más, a las cinco o seis de la tarde, se organizó una marcha hacia la plaza de Cataluña. Yo fui, por supuesto, para ver cómo se desarrollaba todo y ahora, con algún resquemor de que la guardia civil iba a golpear o abusar de los manifestantes.

Yo no soy nuevo en marchas y protestas, de hecho, soy un veterano de las manifestaciones en mi país, Bolivia, y en mi otro país Chile y en mi otro país el Reino Unido.

En esos países, excepto el Reino Unido, los nervios estaban siempre a flor de piel porque seguro te llegaría o un golpe, o un empujón, o el olor de un gas lacrimógeno.

Pensé que esto pasaría en Barcelona, me fui con la certeza de tener que refugiarme en algún lugar. La violencia que se vio en la televisión daba razones para que la violencia escalaría.

Salí por la calle Balmes y me junté con un grupo de manifestantes, todos con cánticos y levantando las manos hacia los helicópteros que sobrevolaban. Manos arriba, libres y volando como palomas de la paz.

Los gritos más aguerridos y violentos como ‘Els carres seran sempre nostres’ y las manos otra vez al aire. El ambiente era de fiesta. Y juro que ni un segundo en toda esa marcha, sentí miedo ni ansiedad, es más, me sentí arropado por el calor y el ambiente de paz de marchistas.

Un momento de esos vuelvo la vista atrás y veo una muchedumbre de miles de marchistas, sobre la Carrer Balmes, que bajaban para unirse al grueso de donde yo estaba.

¡Insólito lo que vi!, ese bloque de gente que bajaban se detuvo, se veía al contingente, de malos catalanes esperando; me pregunté ¿qué los detuvo, quizá la policía, quizá no querían que se juntasen con el resto? ¡No!, no era eso, esos marchistas, aguerridos violentos, estaban esperando que cambiara la luz del semáforo a verde para continuar.

Ese fue el nivel de violencia que yo presencié.

Al día siguiente, caminando por las Ramblas, vi una patrulla de Mossos d’ Esquadra, me acerqué y los felicité por su acción tan pegada a la ley.

Les dije que, en mi experiencia de marchas, esta estará en mi corazón como la protesta mas digna jamás presenciada por mí. Un pueblo que quería solamente decir su opinión y ahora el tribunal del ‘proces’ trata constantemente de unir a los acusados a incitar a la violencia, la misma que solo se vio ejercitada por el Estado.