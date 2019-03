No son solamente los millones de dólares que se robaron del programa Cotas en cuotas; no es el allanamiento con policías fuertemente armados, en una escena lamentable; se trata de un daño mucho más profundo el que los que manejan la Cooperativa de Teléfonos Santa Cruz le han causado a este departamento, en general, y a 100.000 socios, en particular.

Para llegar a los extremos vistos en las últimas horas corrió mucha agua bajo el puente. Al menos un año de robo impune por parte de funcionarios de Cotas, causando un fuerte perjuicio económico y moral a la cooperativa. El ilícito se cometió durante mucho tiempo y los controles internos no fueron capaces de detectarlo, sino hasta mucho después. Pero no es solo eso. Una vez que se descubrió el hecho, faltó transparencia, faltó que los consejeros de administración y vigilancia, así como los ejecutivos de esta entidad actúen sin dobleces. En cambio, echaron a los funcionarios sin denunciarlos ante el Ministerio Público, creyendo que así recuperarían el dinero. Tuvo que haber presión de los medios de comunicación para que se siguieran los caminos que corresponden a la justicia.

Desde Cotas se habló de la existencia de una auditoría y cuánto tardaron en entregarla al Ministerio Público. Posteriormente, la entidad que fiscaliza a las cooperativas cuestiónó que el informe que se les entregó era insuficiente y la Unidad de Investigaciones Financieras anunció que indagaría a las personas ligadas al manejo de la cooperativa. Las circunstancias se fueron desbordando mientras los velos de la duda cubrían a la entidad ¿Por qué esperar que la situación sea insostenible? ¿Por qué no ser transparentes desde el principio?

No es la primera vez. Ya en 1997, una multitudinaria asamblea de socios de Cotas, que fue autoconvocada, expulsó al entonces presidente del consejo de administración de la cooperativa por acciones poco claras y con señales de falta de honestidad hacia la ciudadanía. Transcurrieron 21 años y la lección no parece haber sido aprendida.

Esta telefónica nació como cooperativa en la década de los 60, dando muestras de que los cruceños eran capaces de suplir la ausencia de Estado con su propio esfuerzo. Eso convirtió a Cotas en un símbolo de Santa Cruz. Eso lo sabían también quienes robaron y quienes no hicieron lo que debían para evitarlo, para transparentar el asunto y limpiar la imagen de la institución.

Por supuesto, ahora pueden aparecer los que quieren cosechar en este río revuelto y eso tampoco se debe admitir. Es imperioso que las entidades responsables de la investigación sean justas y que actúen legalmente. No puede haber abusos. Todos queremos saber la verdad, pero, así como Santa Cruz y el país demandan castigo para quienes cometieron delitos, será evidente si se quiere hacer leña del árbol caído. Hay que estar pendientes y seguir paso a paso el desenlace del triste capítulo en la vida de esta institución.