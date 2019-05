No pude evitar reír profundamente, cuando el otro día leí en EL DEBER (24/04/2019) una declaración del ministro Manuel Canelas en referencia al reciente (recurrente) caso de los policías vinculados con el narcotráfico, que decía textualmente: “Estamos ante un problema gordo”.

Esta simple pero llamativa connotación, nos plantea por lo menos tres lecturas diferentes. Primera interpretación. El adjetivo “gordo” puede hacer referencia al léxico noventero que denominaba “peces gordos” a los eventuales narcotraficantes que habían logrado con su sacrificio altos cargos en la institución (Si, institución), y cuya muy conocida trayectoria quedó sistemáticamente olvidada, mas no desaparecida. En este sentido, cual arqueólogo político, el ministro habría redescubierto, por error o por fascinación, la red perdida de los narcovínculos.

Segunda interpretación. El citado adjetivo, calza perfectamente en la contextura de nuestros altos mandos policiales, que, si mal no recuerdo, recibieron una llamada de atención oficial por el descuido de sus estados físicos. Si el presidente hace 1.000 abdominales, lo mínimo que deberían hacer ellos es 10. En fin, no es un tema de discriminación, pero es evidente que al menos están bien alimentados y gozan de las respectivas coimas y otros carbohidratos que les evitan la fatiga de estar sudando la gota gorda (¡vaya qué coincidencia!). En este sentido, cual experto personal coaching, el ministro estaría incentivando públicamente la salud física de nuestro ilustre cuerpo policial.

Tercera y última interpretación. Recurriendo a nuestra denostada capacidad imaginativa, podemos acercarnos a las ilustres paredes de la casa del pueblo, y en un ejercicio de inteligencia popular, atravesarlas, para escuchar la reunión de gabinete, donde en medio de un ambiente familiar, podríamos ver a un amistoso Canelas dirigirse a su par Romero, y tras un ligero palmoteo en la espalda decirle al oído: Che, gordo… Tenés un problema.

¿Qué significa un problema gordo? ¿Es lo contrario a un “menudo” problema?, o es que realmente ¿se armó la gorda? En fin, merced a la sabiduría popular, el don de la polisemia en nuestras autoridades no deja de sorprendernos. Pero, hablando en serio ¿Qué proporciones ha alcanzado aquella corrupción que venimos arrastrando desde que intentamos hablar de democracia? ¿Es que no la vimos?, o ¿es que ya no la podemos ocultar?