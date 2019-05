Soluciones integrales para Santa Cruz

Una vez conseguida la licencia ambiental y a pesar de que los activistas por el medioambiente y los transportistas se han declarado en emergencia, la Alcaldía anunció que hoy lunes comenzarán en el primer anillo los trabajos de la parte inicial del tramo para el recorrido del Bus de Tránsito Rápido (BRT por sus siglas en inglés).

Aparte de la natural incomodidad que traerá la obra, habrá que considerar ese aspecto como mal menor en función de un bien mayor. El sufrido habitante que transite por esa zona deberá tomar sus precauciones. Habrá inclusive horario nocturno, ya que de acuerdo al plan serán 20 horas de labor por día y en varios frentes por cada tramo. Una novedad: las losetas que puedan haber en el tramo serán removidas y se introducirá pavimento flexible. El cambio de losetas por pavimento debería efectuarse en todo el casco histórico, que está muy decaído y abandonado.

Loables como son esfuerzos como el citado, sabemos que se trata de un mero parche frente a los inmensos problemas que viene arrastrando la ciudad y que solo se han resuelto parcialmente. Es más, donde se soluciona un tema, súbitamente aparece otro inconveniente y así sigue el corsi ricorsi. Y ello debido a que no se ha encarado hasta el momento una planificación integral de todo lo que precisa la capital oriental para seguir su rumbo ascendente.

No basta el progreso en algunos pocos sectores mientras pobreza, abandono y suciedad, abundan en otros sectores mayoritarios. Nadie quiere una capital oriental con contrastes tipo Calcuta, queremos una ciudad vivible, armónica, limpia, ordenada y de fácil transitabilidad.

Como lo hemos expresado varias veces, al ser Santa Cruz de la Sierra una ciudad de la llanura con inmensos espacios libres, facilita las cosas, pero la manera en que se fue construyendo -sin previa planificación- ha ido trabando a la urbe en lugar de liberarla. Ya se ha mencionado antes el tema del embotellamiento automotriz y, como ese, surgen a diario otros asuntos; entre ellos, la interminable pugna con vendedores ambulantes, gran factor de desquiciamiento urbano.

Sin firmeza en las decisiones no se podrá encarar un planeamiento global, que es lo que hace falta ahora, en consonancia con la metropolización de la región y la rápida construcción de puentes, elementales puntos de conectividad que brillan por su ausencia y no se construyen por mezquinos intereses que no parecen haber encontrado su punto de convergencia. Así sucesivamente, los problemas urbanos son complejos. El Colegio de Arquitectos debería aportar con soluciones integrales, las parciales no están dando resultados. La ciudad y su gente esperan respuestas. Ojalá estas vengan pronto.