Sobre el aseo urbano y el vertedero

Sorpresivamente se ha conocido de la prórroga del contrato de aseo urbano con la empresa Vega-Solví, por dos años, ocho meses y un día, y de la ampliación por un año más del funcionamiento del viejo vertedero. La mayor parte de los concejales no se enteró de los detalles de esta decisión de Emacruz, ya que se dice que es una atribución de esa entidad municipal descentralizada hacerlo, sin necesidad de que el nuevo convenio pase por el organismo deliberante o fiscalizador de la comuna.

Aunque en la Alcaldía aseguran que la ampliación del contrato de la limpieza de la ciudad no tendrá ningún impacto en el costo del servicio, han surgido, de parte de algunos ediles, inquietudes porque no se les informó de los detalles de esta decisión, que fue refrendada hace cinco meses, además que han surgido críticas a la calidad del aseo en algunos barrios de la urbe, como observaciones a la logística que no habrían sido consideradas.

Algunos concejales creen que antes de la ampliación del contrato con Vega-Solví se debió convocar otra licitación pública internacional y evaluar o realizar auditorías al cumplimiento de todos los requerimientos del contrato, que inicialmente tenía que concluir este mes. En paralelo, los vecinos del vertedero protestaron y se movilizaron esta semana por la ampliación de sus operaciones hasta 2019, ya que consideran que constituye una amenaza a la salud de los pobladores asentados en sus alrededores.

Ante la preocupación y las críticas que aparecieron de alguna manera a destiempo, ya que la ampliación ha sido consumada a inicios de año, Emacruz y el oficialismo municipal explicaron a los concejales los alcances de la decisión y aseguran que no habrá un costo mayor por el servicio. Entre algunos de los legisladores municipales surgieron inquietudes, como la supuesta falta de vehículos nuevos, la instalación de 12 ecopuntos y la subcontratación de microempresas para el recojo de basura fuera del quinto anillo. Al haber estas observaciones de los fiscalizadores ediles, debieron darse respuestas antes de firmar la prórroga. Si no se lo hizo, corresponde, en función de la transparencia, que se realicen auditorías sobre los servicios e informes detallados a la población sobre el precio del nuevo contrato y sus condiciones.

Otro tema central es el futuro del vertedero. Emacruz adelantó que se trabaja aceleradamente en la expropiación de un terreno en la zona sur de la ciudad y en la aprobación de la ficha ambiental para el nuevo sistema de entierro sanitario. El nuevo espacio sería más amplio y ya hay un monto para el financiamiento del traslado. Se supo que hubo que renunciar a una primera opción en la zona de Cotoca por algunas ocupaciones de vecinos. Es lamentable la demora y resulta urgente acelerar la habilitación del nuevo vertedero para asegurar por muchos años más un adecuado tratamiento de la basura que genera Santa Cruz de la Sierra y los municipios que la circundan, ya que entre todos se constituye el área con mayor población del país.