Sobre ajedrez y propaganda

La oposición, o por lo menos los más lúcidos de ellos, lo saben: a menos que se produzcan grandes movimientos en las capas tectónicas de la política todo apunta a que las elecciones de octubre las ganará Evo Molares y Álvaro García Linera. Quienes, lo más seguro no tendrán los dos tercios con los que cómodamente gobernaron los últimos años, pero sí la mayoría en el Congreso y alrededor del 50% de la votación.

Todas las encuestas muestran predilección por el MAS, menos una que habla machaconamente de un virtual empate técnico entre Morales y Carlos Mesa. Si hay en juego siete encuestas y solo una contradice los resultados de las otras seis, lo más creíble es que la minoritaria esté equivocada o manipulada.

¿Cuál sería el mensaje de una encuesta que busca mostrar el empate? 1) A los convencidos y a cierta opinión pública internacional que se opone al proceso de cambio que, si bien Evo gana, lo hace con fraude. Por eso la segunda pregunta publicada tiene que ver con la supuesta cantidad de gente que cree que el resultado de las elecciones sería fraudulento. Y esto apuntaría a deslegitimizar al futuro gobierno. Es lo que se hizo en Venezuela con la diferencia de que aquí la oposición sí participará de los comicios. Con seguridad el MAS contratacará esta propaganda llenando de observadores imparciales los recintos electorales.

2) Un mensaje a los votantes de las otras agrupaciones antimasistas que van separadas de Carlos Mesa: ojo que el voto útil es por el exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. 3) Un llamamiento a los indecisos de que su voto podría cambiar el supuesto empate. Es un juego de ajedrez donde se mueven fichas y se sacrifica peones (a veces algo más) para ganar la batalla de los cerebros.

Mientras tanto, seguiremos plagados de encuestas. Unas creíbles. Otras, claramente manipuladas y muchas con lecturas falsas y anticientíficas como la de un matutino cruceño que extrapola los resultados de la encuesta en ciudades capitales a la cantidad de curules que correspondería en el senado dándole minoría a Evo. Por ejemplo, dicen que el MNR ganaría en Trinidad y eso le daría dos senadores. Lo cual no es cierto porque la Cámara Alta está conformada por los ganadores del voto departamental y no del voto de las capitales. Y en el caso beniano, hay más pobladores en Riberalta que en Trinidad. Históricamente el voto de las ciudades intermedias ha sido más de izquierda que el de la capital beniana, así que la extrapolación no corresponde.

En La Paz dice la encuesta gana el MAS, pero la cantidad de senadores sería mayor a la proyectada por el matutino, toda vez que El Alto y el Altiplano de la sede de gobierno incrementarían el voto evista.

En fin, como diría mi abuela Roxana: no todo lo que brilla es oro, aunque sea con oro que se pague la manipulación.