Santa Cruz, Bolivia y la política

El ciudadano Carlos Mesa ha definido públicamente que no cambiará su condición de expresidente; como si sus palabras estuvieran en duda, se ha generado un debate por las redes, principalmente en Santa Cruz, abriendo una caja de Pandora que ayudará a muchos a enfrentarse con el mito de la caverna, que nos recuerda Roberto Barbery Anaya.

Nos hemos convencido de que la forma de enfrentar el futuro es utilizando los instrumentos democráticos que ofrece el sistema. Un elemento de la realidad objetiva señala el peso de la economía y la política que se asienta en quienes vivimos y producimos en Santa Cruz, el oriente, el norte amazónico y el Chaco, en dos terceras partes del territorio nacional.

Frente a la imposibilidad de contar con el candidato mejor posicionado en las encuestas, el debate debe desembocar en la propuesta de programas y otro(s) nombre(s) diferente(s); simultáneamente se hace necesario ‘elaborar el duelo’ para continuar un proceso que tuvo su ruptura hace 15 años y, por lo visto y lo que se lee, no está superado del todo. Hay tres temas muy nítidos:

1. ¿Por qué se mantiene en el debate a Carlos Mesa como candidato, precisamente por quienes dicen que no votarían por él?



2. En la construcción productiva de ‘lo cruceño’, cuyo contenido se resume en la frase ‘locomotora económica de Bolivia’, ¿qué significa la persistencia de unos sectores en declarar el carácter de "enemigo de Santa Cruz" a Carlos Mesa, responsable de una supuesta postración política del departamento, cuando ya no es actor político?



3. Tengo la sensación de que octubre de 2003 aún no ha sido superado como debiera y sus fantasmas rondan las cabezas de algunas élites como una frustración irresuelta. Se repite que, por Mesa, el presidente de los senadores, Hormando Vaca Díez, no fue presidente de la República y que con él, por el aparato político y la experiencia que tenía, la situación habría sido distinta. Frente a esta hipótesis, imposible de demostrar, estamos frente a hechos consumados. ¿Cómo los resolverán para superar esta contradicción y la suspensión de falsos debates?



Una respuesta orientadora vino de Hormando Vaca Díez, hijo: “Está claro que la historia está para revisarla y tratar de no cometer los mismos errores. Lo que pudo ser y no fue ya es pasado, pero obviamente hay muchas enseñanzas que nos dejaron esos tiempos convulsos. Lo que se viene es un futuro de desafíos y hay liderazgos emergentes de diferentes plataformas que pueden marcar la diferencia…”.



Desde fuera de Santa Cruz, Roberto Laserna planteó tres hipótesis. “Que la candidatura de Carlos persiste porque no le creen. Que la postración política no es supuesta y proviene del golpe dado por el MAS a la dirigencia cruceña. Dice que en la mente de la gente todavía está la idea de que fue el Gobierno de Mesa el que abrió las puertas al MAS. Y que el resentimiento por Hormando es verdad, y hay razones: pues fue efectivamente bloqueado. No se probará nunca la ilusión de que pudo haber detenido al MAS, (pero) la gente se aferra a esa ilusión y culpa a quien la impidió."



Finalmente, el economista Hugo Vaca Pereira Rocha señala que “la necesidad de crear una alternativa y no solamente un personaje de oposición es imperativa. Lastimosamente, no existe esa alternativa. La oposición es políticamente inferior al régimen vigente. No vale la pena discutir en este momento candidaturas, sino propuestas y alternativas. Los actores del proceso son creados a partir de circunstancias. Transiciones históricas se han dado a través de personajes inesperados”.



Un dato firme para el análisis es el que hemos trabajado sobre el escenario político de la Bolivia del año 2032 y el peso definitivo que tendrá Santa Cruz. Los datos arrojan que sobre 15 millones de habitantes nacionales, en lo departamental estaremos en los 7.500.000 habitantes y en la ciudad de Santa Cruz bordeando 5.500.000 en la mancha conurbana.



Hablemos de poder como sociedad civil, redes, plataformas y partidos. Bolivia ha cambiado. ¿Cuánto? Esa podría ser la medida de las propuestas para prepararnos al posevismo.