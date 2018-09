Reservas de gas, el legado para la próxima década

Las reservas probadas de gas establecidas por Ryder Scott al 31/12/2009, fueron de 9,94 TCF. Desde enero de 2010 a abril de 2018, se gastaron 6,29 TCF, y en ese lapso, no hubo descubrimientos significativos que pudieran tomarse en cuenta, por lo tanto, las reservas remanentes al 1/5/2018 serían 3,65 TCF.

Debido a la falta de información oficial, supongamos que en las reservas al 31/12/2009, no tomaron en cuenta las del campo Incahuasi-Aquio. Según declaración del gobernador de Santa Cruz, la reserva probada in situ de ese campo sería de 2,98 TCF, si se aplica un factor de recuperación del 65%, se tendría una reserva probada recuperable de 1,94 TCF y la reserva probada recuperable nacional alcanzaría a 5,58 TCF al 1/5/2018 (estimada sobre la reserva establecida por Ryder Scott).

De acuerdo con información dada por el Gobierno, la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultant, habría calculado una reserva probada de gas, al 31/12/2013 de 10,45 TCF. Si restamos la reserva consumida entre 1/1/2014 y el 30/4/2018, que fue 3,77 TCF, la reserva probada recuperable al 1/5/2018 sería, de 6,68 TCF, lo que contrasta con el valor de 5,58 TCF obtenido si hacemos el cálculo basado en los datos de Ryder Scott (con Incahuasi-Aquio). Existe una diferencia de 1.1 TCF, que debería ser aclarada por YPFB.

La diferencia más significativa, sin embargo, se registra con relación al reciente anuncio realizado por la empresa Sproule, en el sentido de que las reservas probadas al 31/12/2017, estarían en el orden de 10,7 TCF, evaluación sobre la que muy poco se sabe hasta el momento y que no deja de sorprender dada la conocida declinación en que se encuentran los principales campos productores del país. La reserva anunciada por Sproule, descontando la reserva consumida al 1/5/2018, sería de 9,99 TCF. En el presente caso, es preocupante, que no se explique cuál es el origen del incremento de más de 4 TCF si no hubo ningún descubrimiento de ‘megacampo’ en lo que va del actual gobierno y más propiamente en los últimos cuatro años.

Cualquiera sea el remanente de reserva al 1/5/2018 (5,58 ó 6,68 ó 9,99 TCF), el país está en problemas de satisfacer la demanda interna y los compromisos de exportación de gas natural, otro tanto ocurre con el abastecimiento de petróleo.

El gas natural por ser un recurso no renovable, tiene un costo de uso (costo del recurso, Depletion Allowance o user cost) que se calcula estimando el momento en que se podría presentar el déficit, momento en el que el costo de no tener gas se convierte en el costo de utilizar el sustituto inmediatamente más caro. Si ese costo de uso expresado en valores de hoy, es menor que el costo de exploración no se justifica invertir en exploración, pero si ese costo de uso es igual o mayor, se justifica y es urgente realizar un programa exploratorio. Bolivia no solo está en ese punto, está en una situación crítica, teniendo en cuenta que, desde que se decide comenzar la exploración hasta poner en línea la producción pasan entre 10 a 15 años, (el campo Margarita Huacaya fue descubierto 8 años después de la suscripción del contrato y fue desarrollado en 17 años para alcanzar su producción plena).

Bolivia alcanzó la máxima producción bruta de gas natural, en 2014, con 61,3 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), a partir de entonces comenzó a bajar la producción. Dado el fracaso de la exploración en los últimos 12 años, no hay posibilidad de revertir el déficit de gas durante los próximos diez años, este irá creciendo en el tiempo, en el primer cuatrimestre de este año (2018) la producción promedio de gas fue de 55,1 MMm3/d, para el próximo año (2019) disminuirá a 48 MMm3/d, en cinco años (2023) habrá bajado a 37 MMm3/d y en diez años (2028) a 25 MMm3/d.

Este será el legado que recibirán los gobiernos que vengan la próxima década.