Realismo kafkiano

Releyendo a los grandes autores nos encontramos sin querer con realidades de siempre que se aplican al presente. En la llamada literatura realista, tenemos el realismo mágico, del cual Gabriel García Márquez es el maestro insuperable. Por otro lado, para Julio Cortázar se presenta en literatura el realismo simbólico que es aquel que “un tema y un desarrollo que los lectores pueden aceptar como perfectamente real en la medida en que no se den cuenta, avanzando un poco más, que, por debajo de esa superficie estrictamente realista, se esconde otra cosa que también es la realidad y que es todavía más la realidad, una realidad más profunda, más difícil de captar”.

En el realismo simbólico el maestro indiscutido es Franz Kafka, siendo su obra maestra El proceso. Siguiendo con Cortázar, éste describe a este libro: “sabiendo que es simplemente la historia de un hombre a quién de golpe, sin darle explicaciones, lo acusan de un delito.

Quienes lo acusan de un delito no le explican cual es y el personaje por supuesto no se siente culpable de ningún delito hasta que, en la medida que las acusaciones continúan y tiene que entrar en un interminable trámite burocrático que se cumple a lo largo de todo el libro, termina por aceptar que ha cometido un delito; no sabe cual es porque no se lo han dicho nunca, pero termina por aceptarlo. Cuando en el último capítulo vienen a buscarlo, lo sacan, lo llevan a un lugar y lo ejecutan, acepta su destino sin protestar porque finalmente ha entrado en ese juego en que acusados y acusadores sin decir una palabra llevaban adelante una dialéctica implacable que se cumple desde la primera hasta la última página”.

El realismo simbólico se sintetiza que es un tema perfectamente realista, pero por debajo de los cuales hay en general una denuncia hacia un orden de cosas que se considera malo, falso, injusto.

La presencia del realismo simbólico en nuestro país se hace realidad y toma cuerpo con demasiada asiduidad y la encontramos de manera directa al leer las noticias en los periódicos, y quedamos amarrados en una incapacidad de poder reaccionar ante el embate ignorante y prepotente de quienes crean esas figuras literarias y las convierten en hechos reales respaldados en su situación de autoridad.

Muchos son los casos que podríamos enmarcarlos dentro del realismo simbólico de Kafka, así tenemos uno actual y presente. En un muy sonado caso mediático de robo y estafa de fondos de una institución cuyo dueño es el pueblo, el ejecutivo que presenta la denuncia de estos actos delictivos es tomado preso, puesto en la cárcel y no existe defensa jurídica posible, porque estamos dentro de un evidente caso de realismo simbólico.

Otro ejecutivo de esa misma institución se presenta voluntariamente para prestar su declaración para aclarar los asuntos que se encuentran en investigación, y las autoridades del Ministerio Público no le aceptan que se presente voluntariamente y más bien, de manera directa, disponen su inmediata aprehensión y lo remiten a la cárcel sin escuchar sus argumentos. Esos dos ejemplos de la vida real, superan ampliamente la imaginación de Franz Kafka cuando creaba sus obras literarias en base a la ficción.

En el libro El proceso, de Franz Kafka, el personaje a quien la autoridad lo aprehende sin explicación y finalmente lo ejecuta, es un personaje de ficción. En el caso del delito en una cooperativa que se menciona, los personajes son reales y las actitudes de las autoridades superan la ficción, destrozando la vida de quienes no se les permite defenderse para demostrar si son o no inocentes.

Lo grave es que situaciones como la mencionada son recurrentes y varias en la vida de nuestro pobre país y sin horizonte alguno.