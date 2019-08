¿Quién es el adversario a derrotar?

Hasta hace unas semanas yo estaba seguro de que el adversario a derrotar el 20 de octubre próximo, era S.E. Ahora ya no estoy tan convencido, en vista de que todos los cañones apuntan a la cabeza de Carlos Mesa, el mejor posicionado entre los opositores.

Insólitamente, en plena campaña, se ha cambiado de objetivo, y S.E. aparece solemne en la televisión, afirmando que no desea referirse a Mesa, pero que, sin embargo, su adversario no es transparente ni íntegro.

Nada menos que S.E., el aspirante inconstitucional, habla de transparencia e integridad, lo que ya es el colmo del impudor. Comprendemos que Oscar Ortiz y su agrupación BDN, le hayan hecho la guerra a Mesa, sabiendo que de ese ‘nicho’ y el de los indecisos es la única forma de crecer, porque al MAS no le va a quitar votos.

He manifestado pú- blicamente mi simpatía por Ortiz, pero al mismo tiempo que votaré por quien le pueda ganar a S.E., que es lo único importante. Si es Bolivia Dice No quien va a disputarle el poder al MAS, en buena hora, estaremos felices. Pero si es Mesa quien puede evitar que los masistas ganen, obviamente que lo apoyaremos, porque no estamos dispuestos a permitir que el MAS se quede.

Resulta que ahora la gente solo comenta los resultados de unas encuestas que dejan más dudas que certezas y que por su falta de confiabilidad nos tienen dando palos a ciegas, mientras todas las barbaridades que ha cometido el MAS en Santa Cruz y en Bolivia se callan, pese a que no ha habido régimen que haya perjudicado más a los cruceños y al país que este, aunque ahora se muestre solícito a todos los requerimientos y esté ofreciendo el oro y el moro.

Nuestro pueblo necesita una voz – o muchas voces – que recuerde todos los males que nos ha provocado S.E. en sus infortunados 14 años en el poder, empezando por su falta de respeto al voto ciudadano. Ortiz ha sido el mejor senador de esta gestión, quien destapó la alcantarilla de la corrupción gubernamental y se ganó merecidamente la candidatura. Pero en vez de darle el tiro de gracia al MAS y así recibir un genuino apoyo para su fórmula, se ha dedicado, casi íntegramente, a tratar de liquidar a Mesa.

El corrupto ya no es S.E. sino Mesa, lo que es una majadería. Y en cuanto al daño que Carlos Mesa le haya hecho a Santa Cruz, no se puede ni comparar ante la infame represión que el MAS lanzó contra los dizque terroristas, separatistas, flojos, y oligarcas cruceños, que padecemos hasta ahora, con presos y exiliados.

¿Es que ya nos hemos olvidado de eso también? Ortiz y el resto de los candidatos deberían hablar, siquiera una vez, y exigirle a S.E. una amnistía general irrestricta antes de las elecciones. Los masistas han calado hondo con eso de que ya no se permitirá el retorno de la “democracia pactada”, la del neoliberalismo. Como si la democracia no funcionara en base a pactos en todo el mundo, salvo en los estados de partido único que son los totalitarios.

Así que tenemos que meternos en la cabeza que o se hacen alianzas políticas ahora o la oposición no podrá gobernar. Y la coalición debe hacerse en base a Mesa y Ortiz, principalmente.

De otro lado creemos que Mesa es muy experimentado como para no darse cuenta de que si quiere imponer su criterio en todo, si pretende mantener su soberbia triunfalista, perderá y nos iremos todos al diablo, porque el camino se le ha puesto muy empinado.

Aunque se ha desperdiciado el tiempo y no se han podido hacer listas conjuntas de parlamentarios, que hubiera sido lo ideal, hay que definir de una vez quién es el adversario a derrotar y acorralarlo.

Hay que pactar sin complejos, racionalmente, para ganarle al MAS, para no arrepentirnos después. De lo contrario estemos convencidos de que veremos a S.E., hecho todo un emperador, presidiendo las celebraciones del bicentenario de esta República que tanto odia, el 6 de agosto del 2025, iniciando seguramente su quinto periodo presidencial.