Quiborax, escándalo de alto nivel

Un escándalo inaugural de la historia de la corrupción del gobierno del MAS fue el caso Catler Uniservice, coimas millonarias, una vida humana perdida y un alto dirigente oficialista involucrado. Luego vino el caso del Fondo Indígena, dirigentes sindicales del MAS involucrados y procesados. Conocimos los múltiples casos de empresas públicas creadas con muchas irregularidades y deficiencias técnicas. El caso Gabriela Zapata y el aún no aclarado tráfico de influencias de alto nivel que, al parecer, involucró al propio presidente de la República.

Ahora golpea al país el escándalo Quiborax. El desangramiento financiero para el país fue de $us 42,6 millones. Mientras el gobierno del MAS paga ese monto millonario, dice no tener recursos para atender a los enfermos de cáncer, la compra de un acelerador lineal, apoyar el pedido financiero de la UPEA y, en fin, para solucionar los gravísimos problemas y necesidades del país.

Sobre mojado, llovido. El monto millonario fue entregado por el gobierno del MAS a un abogado que -¡rara casualidad!- era uno de los defensores del gobierno chileno en La Haya. ¿Quién entregó esa foto de sonrisas de los ministros con tal funcionario extranjero? ¿Descuido, desliz, torpeza, ingenuidad, soberbia o impunidad?

El escándalo de Quiborax es un mazazo contundente al manejo de las nacionalizaciones. Si la acción contra Quiborax ocasionó una pérdida supermillonaria al Estado boliviano, ¿cuál es la situación de las otras empresas en juicios de arbitraje? Hasta hoy, el gobierno prefiere el silencio.

Mientras tanto, el gobierno del MAS mostró un pésimo manejo de crisis. En lugar de una inmediata conferencia de prensa con informaciones fidedignas prefirió medias verdades y mentiras. Inició un sospechoso lavado de manos y trató de inculpar a exgobernantes. El gobierno del MAS trató de presentarse como una víctima de la maldad de gobiernos anteriores y trató de vender una pulcra y patriótica defensa de los intereses de Bolivia. Sin embargo, cada día, los nuevos datos mostraban las hilachas de mentiras y negligencias. Al parecer, hubo fuga (¿o entrega?) de información confidencial de la Subprocuradoría a intereses de la empresa chilena. ¡Y el gobierno no la destituye ni promueve su procesamiento! Pero sí trata de procesar a un expresidente.



Se informó que se pudo pagar $us 3 millones pero no se lo hizo; en otra oportunidad, $us 27 millones, tampoco se lo hizo. Por qué. ¿Qué factores, qué intereses y tentaciones evitaron los dos pagos? Hay muchas interrogantes que necesitan respuestas claras. No creo que la interpelación oficialista las aclare. Tampoco creo que se aclare la rapidez impresionante del pago. Un desembolso relámpago. ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿Había una partida destinada al pago de las nacionalizaciones y sus correspondientes demandas?



La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) era la institución encargada para convocar a los ministros de Justicia, Minería y Finanzas, junto al Procurador, para que aclaren los detalles y las circunstancias de este ingrato y doloroso asunto para el país. Sin embargo, el oficialismo prefirió una interpelación suya, es decir, el partido protagonista de este escándalo se autoconvoca para “aclarar” el escándalo. ¿Encubrimiento? ¿Dilación o soberbia?

Si el presidente desea salvar su imagen hoy muy deteriorada, no debe eludir, al salir de su chequeo médico, una profunda investigación, la identificación de los responsables y hacer rodar cabezas.