¿Qué te hacen Santa Cruz?

…te cuento que decidieron hacerte una ‘ciudad toja’, es decir, una que va a tener tu mismo nombre, en un espacio tuyo; ese mismo nombre que te dio Ñuflo al imaginarte, allá en plena Chiquitania, siendo lo que sos ahora; claro, “estos fundadores” quisieron diferenciarse y entonces le aumentaron eso de “ciudad inteligente” (¿será que vos sos la opa, en la mirada de los neo-fundadores?).

Empeñados en sus “inteligentes despropósitos”, decidieron que no importa lo que queda de un espacio boscoso llamado Los Sauces, con arroyo incluido que se resiste a desaparecer y por alguna razón sobrevive y aun presta “servicios” a esta “Santa Cruz”, los que te detallo:

“En la mitad de esa especie de santuario, se sabe que hay un “remanente de bosque chiquitano”, mezclado con elementos chaqueños; esto es lo que se llama “llanura grigotana”, donde se encuentran distintos ecosistemas, chiquitano y chaqueño; si no fuera suficiente, hay tigres, pumas y otros felinos, capiguaras, lagartos y áreas de monte que mantienen árboles altos y gruesos; hay mucha fauna y también mucha vegetación, hábitats secos y de ribera en pocos kilómetros cuadrados… una joyita que debiera ser conservada… Te explico por qué:

Porque el espacio brinda servicios ambientales: mantenimiento de la biodiversidad, filtro de aguas contaminadas, protección de cuencas, barrera de vientos, recarga de acuíferos que no han sido valorados por los que le dieron luz verde, aunque el texto de arriba está en un informe que lo conocen los “fundadores” y la Gobernación.

¡Sí!, el propio Gobierno Departamental otorgó la licencia ambiental a ‘La Nueva’, sin interesarse en que el sitio es un “Relicto de Bosque que presenta una combinación de hábitats desaparecidos por la expansión urbana y, además, restos de la cultura chané; en la llanura grigotana habitaron varios grupos originarios del oriente.

¿Qué te están haciendo Santa Cruz, justo en tu septiembre libertario? Decidieron hacerte una “ciudad toja, pero inteligente” y te van a usar sin ponerse colorados, hasta que “la nueva” pueda abastecerse y ser “autosuficiente”; hasta eso van a pasar décadas y vos (nuestra Santa Cruz), sufrirás los efectos de una ciudad dormitorio a escasa distancia.

Vos, ciudad vieja (no a la que cantaba don Raúl), prestarás servicios a “tu toja”; vas a continuar lo que hicieron los encargados de evitarlo; ellos dieron facilidades de todo tipo para su construcción, sin pensar en las futuras generaciones que tienen derecho a un desarrollo sostenible, un hábitat menos contaminado y a decidir su futuro; seguramente todos estarán felices de venderles clavos y fierros (como decía Sergio Antelo).

¿Debiera pensar que, habida cuenta que esa ‘ciudad’ abarca, además de la nuestra, partes de Warnes y Cotoca, podemos imaginar que en un futuro cercano se disputarán las inversiones de servicios o las compartirán? ¿Sabrán ya cómo se cobrarán los impuestos, tasas y patentes y distribuirán las asignaciones? Y… la nueva… ¿buscará, en función de su población, ser municipio independiente en cuántos años?. Y entonces, ¿dónde queda la Santa Cruz de la Sierra metropolitana? ¿Chau metropolización o es una metropolización impuesta?… el mismo Sergio fue quien planteó este concepto en 1983.

¿Qué puedo decir del nombre? Tragándome mi rabia para no mandarlos a la mierda, considero que no es correcto lo que hacen; digo, si acaso no tienen una “intención oscura”, son sus “creativos” de tan baja “creatividad” que se “cuelgan” del bien ganado nombre de nuestra ciudad, tratando de aprovechar aquello que parecen despreciar, con el nombre “Nueva”?

Es triste confirmar lo mal que se manejan las cosas cuando los intereses desplazan a la razón.

Feliz 24, ¿Santa Cruz?