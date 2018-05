¿Qué es una madre?

Nos encontramos a un día del 27 de mayo, fecha en la cual conmemoramos el esfuerzo, valentía y sacrificio de las que fueron Heroínas de la Coronilla y que hoy vemos su actitud luchadora reflejada en el diario vivir de cada una de las madres bolivianas.

Si bien el título de madre automáticamente se otorga a aquella mujer que da vida a un ser, no es menos cierto que el rol de madre va mucho más allá de eso. Madre no solamente es aquella mujer que decide atravesar el sacrificio de los nueve meses de embarazo y de todos los desvelos posteriores. Madre es aquella que día a día moldea la educación de su hijo, desde la infancia hasta incluso en la adultez.

En épocas pasadas era común ver a las madres solo en el oficio de la crianza de los hijos, siendo pocas las que trabajaban fuera del hogar. Hoy, el ritmo de vida obliga a que las madres ejerzan otro tipo de roles, que incluso van ligados a suplir el vacío del padre. La figura de madre en la actualidad requiere muchas veces de esfuerzos sobrehumanos para cumplir tanto obligaciones laborales como maternales. Una madre, desde su primer día de embarazo, es un ser obligado por naturaleza para actuar de forma responsable, pues de ella dependerá el crecimiento y desarrollo de su hijo.

Nunca debemos olvidar que madre es esa mujer que decidió traerte al mundo y que, aparte de formarte genéticamente, te dio tu primer alimento, te enseñó a caminar y a levantarte de cada caída. Es la mujer que asumió el compromiso de crearte, alimentarte, limpiarte y aguantar tu llanto en tus días de recién nacido. Madre es esa mujer a la que no dejaste dormir tranquila desde el momento en que comenzaste a crecer en su vientre y que incluso hoy duerme intranquila por esperarte llegar a casa. Madre es esa mujer a la que no se le puede medir la paciencia, pues por amor es capaz de aguantar todos los errores de un hijo. Madre es esa mujer que aplaude los pequeños y grandes logros que tuviste y que te acompaña en cada derrota. Madre es aquella que curó tus primeras heridas. Es aquella mujer decidida que, sola o acompañada, hace lo que sea por salir adelante junto con sus hijos. Madre es un ser humano superior, pues se distingue frente al hombre por su fortaleza natural de dar vida. Madre es la esposa que muchas veces pone el equilibrio en el hogar. Madre y esposa es aquella mujer que permitió darte el título de padre. Madre no es una niñera contratada por el padre, sino aquella que junto a él forjan la educación del hijo.

Madre es la mujer a la que le debo la vida y madre también es aquella mujer que le dio la vida a mi hijo. Madre es una palabra que resume el amor más puro y único que jamás pudiéramos imaginar. Por mi vida y por la tuya, gracias madre. Dios las bendiga hoy y siempre.