Empezó la primavera. Hoy termina la feria. El martes termina septiembre. El miércoles empieza octubre. Que no sea negro. Que siga la primavera. Que haya un cabildo firme y sereno. Que se mueran los feos. Que se vayan los malos y, si quieren, vuelvan en cinco años. El que se va es el año. El que llegará es el segundo lustro del siglo XXI. Yo nací en otro siglo. Vi a Pelé. Estuve en la casa de calamina del Che Guevara, en el recital de Bill Haley. Vi a mi selección en el mundial de Estados Unidos. Festejé la gloria de la Tahuchi y lamenté la partida de Gladys Moreno. Llegamos a las elecciones. Volveremos a votar. Que se unan los soberbios. Que vuelva la democracia. Que las urnas se abran y que se cierren las bocas que mienten. Qué mundo acelerado. El fuego incendia nuestro mañana. Ya son cien mil hectáreas. No, hasta la pasada semana llegaron a 200 mil; no, a 500 mil; pasaron al millón. Ya no las queremos contar. Que el cielo se nos apiade y abra el grifo para apagar la selva. Qué ritmo tan frenético. No hay pausa. Hay que escribir con punto seguido. No hay un acápite. Todo es castigo divino, dicen unos. Otros afirman que Dios no nos haría eso, menos a sus plantas, nunca a sus animales, porque Él es un buen tipo. En ese afán, todos volvemos a cantar “Usted es la culpable…”.

Y así pasan los días, apagando incendios de la naturaleza y de los otros, los que prenden en llamas los enconos para enfrentamientos con los cuales se escriben historias solo tristes, solo de las que dejan ilusiones y mañanas en cenizas. Mañana, Trump amanecerá con sus hemorroides alteradas y apretará el botón rojo. Qué gringo loco. Qué chino más osado, qué ruso temerario. Hay muchas noticias que cubrir. Ayer asesinaron a una mujer. Dice que fue su cortejo. Otros aseguran que ya eran pareja. Que se amaban. Que se emborrachaba. Que la golpeaba. Que ella callaba. Pero ya hay reina del Carnaval. No puede faltar. Si vivimos un mundo que es un Carnaval. Tenemos que festejar lo que nos hizo llorar. Así pasan los días. A toda mecha. A mil por hora. No hay tiempo para escribir de tantas cosas. Son tan variadas que ya no separamos las buenas de las otras. Hay que seguir apuntando, escribiendo y usando solo los puntos seguidos, para que las cosas no nos atrapen desprevenidos y que nos haga puré sobre las rieles de un tren sin frenos, con sobrecarga y, de yapa, solo nos queda el reguetón para cantarlo y para perrear.