¿Por qué caen las reservas internacionales?

¿Cuán importantes son para un país las reservas internacionales? Mucho. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) en el Banco Central de Bolivia (BCB) -en facilito- están dadas por el saldo resultante de las divisas, principalmente el dólar estadounidense, oro físico y Derechos Especiales de Giro (DEG) en su poder, luego de pagar las importaciones, deudas e intereses, y de enviar remesas, utilidades y similares al exterior.

El nivel de las RIN da cuenta de la solvencia de un país para pagar sus importaciones, constituir fondos para contraer deuda y su repago, un ‘ahorro’ que respalda la moneda local y la estabilidad económica. El alimento idóneo para las RIN son las divisas que genera la exportación de bienes y servicios, así como las donaciones del exterior y la deuda externa.

El inédito auge internacional y el macrociclo de precios altos en la década de oro favorecieron la exportación de hidrocarburos y minerales, y una avalancha de remesas de los bolivianos en el exterior, trepando las RIN hasta representar casi un 50% del PIB, gracias a que entre el 2004 y junio del 2018 las exportaciones de bienes generaron casi $us 110.000 millones, con un superávit comercial superior a los $us 14.000 millones, logrando las RIN un pico de $us 15.563 millones (10.11.2014).

Pero las RIN empezaron a caer y caer, hasta 9.174 millones (10.8.2018). ¿Por qué?

La principal razón es que el comercio exterior se tornó deficitario restando más de $us 3.300 millones a las RIN entre el 2015 y junio del 2018 (las importaciones superaron a las exportaciones). Agudizó el balance deficitario en el comercio de servicios por más de $us 1.000 millones anuales desde el 2014. El saldo hubiera sido peor sin las remesas que por casi $us14.000 millones llegaron desde el 2004, además de la colocación de bonos soberanos en el exterior por 2.000 millones.

Mal no estamos, pero si la fortaleza financiera total del país -las RIN más 4 fondos (RAL, Finpro, FPA y FPAH)- es de $us 12.034 millones (10.8.2018) cuando en el 2014 superaba los 18.000 millones, alguien podría preocuparse porque nos estamos comiendo los ahorros, mientras la deuda externa supera ya los 9.000 millones de dólares. ¿Cómo resolver esto sin tocar el dólar, fijo desde el 2011? Con políticas que alienten la productividad y competitividad para exportar sin trabas productos agropecuarios, agroindustriales, forestales y manufactureros así como también, servicios.