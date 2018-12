Pedagogía de las primarias

El 27 de enero enfrentaremos un proceso inédito en Bolivia: elecciones primarias obligatorias simultáneas y cerradas. Como todos sabemos, estas no estaban previstas en la legislación boliviana y no hay antecedentes en la historia sobre esta experiencia; sin embargo, era un tema que se había venido discutiendo como mecanismo para democratizar las organizaciones políticas y fue introducido en la propuesta de Ley de Organizaciones Políticas por el Órgano Electoral, previendo su aplicación progresiva; sin embargo, una vez en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta precipitó su aplicación inmediata sin lugar a mayor discusión.

Existen al menos cuatro puntos para entender las elecciones primarias de enero y sus consecuencias. El primero está referido al candado electoral que se pondrá a las candidaturas seis meses antes de la convocatoria a elecciones generales. Es decir, la elección primaria está sellando en enero los binomios que van a concurrir a la elección de octubre pues, al margen de la votación que obtenga cada uno de los candidatos al interior de su organización, estos no podrán ser modificados ni eliminarse de la futura contienda general. Esa es la forma que ha encontrado el actual partido de gobierno de cerrar la discusión legal sobre la repostulación del presidente y la inamovilidad de los futuros contrincantes.

Segundo, está claro que existe en general una profunda crisis de militancia como concepto, es decir, que a la población no le interesa inscribirse en un partido para participar en la vida política nacional; por tanto, la cantidad de inscritos acreditados por cada organización no refleja ni la votación que obtendrán en enero y mucho menos en octubre del próximo año. El registro de militantes en muchos casos ha sido forzado -prueba de ello es la cantidad de personas que fueron registradas sin su consentimiento-, y no expresa el ‘voto duro’ por el candidato o la organización porque no coincide, por ejemplo, con los datos de las encuestas de intención de voto o los resultados que puedan obtener las candidaturas en la elección general nacional, donde la participación es extendida y abierta.

Tercero, existe una incongruencia entre los partidos políticos hoy habilitados por el OEP (con excepción del MAS y el Movimiento Tercer Sistema) y los candidatos que los representan. En un caso, porque se trata de candidatos que se han acoplado a siglas preexistentes que tendrán que reinventar sus declaraciones de principios, reglamentos y propuestas de manera forzada, por ejemplo, ¿qué relación tenía Jaime Paz Zamora con el PDC o Víctor Hugo Cárdenas con UCS? Por otra parte, las nuevas organizaciones, como Bolivia dice No o Comunidad Ciudadana, se han conformado en función de las candidaturas y no al revés.

Cuarto, dadas las actuales circunstancias, la única utilidad práctica para la democracia es que los futuros candidatos serán conocidos por la ciudadanía y podrán posicionar sus discursos y propuestas, porque algo tendrán que decirles a sus electores particulares -sus militantes- y a sus futuros electores, aunque se produzca un debate endogámico y unilateral.

En realidad, lejos de fortalecer y democratizar a las organizaciones políticas como era el objetivo inicial, las primarias están contribuyendo a su debilitamiento, pues son como siempre élites partidarias o las personalidades las que toman las decisiones y concurrirán a este simulacro de elección.