Opciones de Ortiz tras el batacazo de Rodríguez

La renuncia de Edwin Rodríguez como candidato a la Vicepresidencia es un batacazo político contra la candidatura de Óscar Ortiz. Este ha respondido con energía a ese desafío, acusando a Rodríguez de corrupción e insinuando que de las filas del mesismo le llegó un pago irregular que lo motivó a renunciar. Ortiz ha señalado que seguirá adelante solo y que el alejamiento de su candidato a la Vicepresidencia lo obliga a trabajar con más ahínco con miras a las elecciones del 20 de octubre. Pero no será nada fácil.

Aunque la decisión de Rodríguez sí tiene visos de “traición”, como la calificaron dirigentes de Demócratas, los argumentos de su renuncia son válidos: los ataques de la candidatura de Ortiz a Carlos Mesa son convenientes para el oficialismo y Evo Morales. Esos ataques tendrían sentido si aumentaran el respaldo electoral al senador cruceño, pero eso no ha ocurrido. Más bien es Morales el que ha subido (ayudado también por la deslucidísima campaña de Mesa). Lo que ha dicho Rodríguez, fuerte y claro, es que la unidad opositora es crucial para vencer a Morales. Hace seis meses eso no era tan evidente y parecía que, aun con candidaturas separadas, el resultado a favor de Mesa forzaría a una segunda vuelta. Hasta antes de la renuncia de Rodríguez, ya no había certeza de esa supuesta victoria.

A partir de ahora, a Ortiz se le hará cuesta arriba seguir su campaña. Sin candidato a ‘vice’, sus opciones, de por sí débiles, ahora adquieren visos de cuasi-inviabilidad. Si Mesa tenía la posibilidad de que el “voto útil” jugara a su favor, ahora esa situación es todavía más factible. Morales figura primero en las encuestas, pero si Mesa suma una porción de los indecisos y otra de los simpatizantes de Demócratas, podría forzarse una segunda vuelta. En esta, dicen las encuestas, Mesa ganaría (aunque sería un resultado estrecho). Que Ortiz se mantenga en el ruedo electoral demuestra sus agallas, pero no su intuición política: si persiste obtendrá una bancada pequeña y él mismo tendrá pocas posibilidades de seguir siendo un dirigente político relevante: por ejemplo, ganar la Gobernación en Santa Cruz será más difícil para él si el resultado que logre en octubre es pobre.

Tal vez los astros, que parecían alineados a favor de la oposición a fines del año pasado, estén realmente jugando en contra de Morales. El batacazo de Rodríguez, efectuado sobre la hora, puede terminar finalmente haciendo que Mesa y Ortiz acuerden pactar. Eso, en el pasado reciente, ha sido obstaculizado por sus egos, por sus inflexibles estrategias y por sus ambiciones. Tal vez es esta la oportunidad de cambiar todo eso.