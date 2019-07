Nuevas tribus radicales en la política

Imagínate un republicano promedio en EEUU. Siempre vota igual y el resto del tiempo sigue con su vida cotidiana. Su voto en 2016 resulta ser su rito de iniciación en una nueva y radical tribu. Para 2019, está respaldando a un presidente que llama a los supremacistas blancos “muy buenas personas” y que ordena que los niños pequeños migrantes sean retenidos en jaulas separados de sus padres.

Un británico promedio en 2015 que vota a favor de dejar la UE, para 2019, está respaldando que Boris Johnson suspenda el parlamento y se lance al abismo con un Brexit sin acuerdo. En ambos países, se ha formado una nueva tribu dominante, que luego se ha radicalizado. Los líderes de cada tribu no intuyeron lo que sus seguidores querían.

Están llevando a los seguidores en un recorrido que la mayoría nunca se hubieran imaginado que tomarían. Trump está creando una tribu, la republicana existente en una tribu de Trump. Para ello está recurriendo a tradiciones racistas muy antiguas. Un líder con excepcionales habilidades de comunicación puede alterar la mente de sus seguidores, de la misma forma que un buen anuncio publicitario puede hacer que ansíes algo que nunca antes habías considerado.

Trump se comunica tan poderosamente que incluso también ha creado una tribu enemiga: él ha hecho un mejor trabajo movilizando a los liberales estadounidenses mejor que cualquier liberal. En el Reino Unido, una nueva tribu de quienes están a favor de salirse de la UE ha desplazado a la antigua tribu conservadora.

Se han eclipsado todas las identidades tribales anteriores: actualmente, más británicos se identifican como parte de una de las tribus que con cualquier partido o religión. Estas nuevas tribus ayudan a salvar a sus miembros de la soledad. En nuestras atomizadas sociedades, cada vez hay más adultos que son solteros, que no se identifican con sus trabajos, y que no pertenecen a una clase económica clara, a una religión o sindicato. Las nuevas tribus proporcionan una comunidad de almas gemelas.

Las tribus no priorizan la legislación; quienes están a favor del Brexit no han ejecutado ninguna política, y Trump no muchas, aunque los jueces que ha nombrado a la Corte Suprema moldearán a EEUU durante décadas, particularmente al bloquear las regulaciones ambientales. Para la mayoría de los miembros tribales, las tribus funcionan como movimientos culturales. Los movimientos no siempre son serios. El escritor Fintan O’Toole ha comentado sobre las peculiaridades exageradas de Johnson, refiriéndose a su “có- mica imagen pública que evade la distinción entre la realidad y el desempeño”. Lo mismo se aplica a Trump.

La vocación de ambos es ser entretenedores. Ambos pudieran haber convertido sus tribus en movimientos inclusivos. En cambio, están en un proceso de radicalización, conforme construyen una identidad que las distingue de l enemigo. Cada vez que Trump rompe un tabú estadounidense en relación con la raza, y se lleva a sus seguidores con él, es como si su tribu hubiera hecho un pacto de sangre comunal: los liberales los demonizan y, de esta manera, los partidarios de Trump se sienten unidos en una emocionante y transgresiva camaradería. No es sorprendente que el apoyo a Trump entre los republicanos haya aumentado después de que les dijo a las congresistas que abandonaran el país