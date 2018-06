Ronald Nostas

| Hace 2 horas

Nuestro compromiso es con Bolivia

Entre las conclusiones del Congreso de Empresarios y Emprendedores, realizado el 29 de mayo en Santa Cruz, los asistentes definimos que, por el bienestar del país, es necesario y oportuno un diálogo claro y sincero para alcanzar un acuerdo nacional con el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, decidimos que este diálogo precisa tener resultados concretos, ser sostenido y con plazos específicos. En resumen, exigimos al Gobierno un diálogo con respeto, honestidad y transparencia, en el marco de un trato igualitario, justo y equilibrado, condiciones que no hemos percibido hasta ahora.



Esta demanda ha sido una constante, y la hemos sostenido siempre, a pesar de la persistencia de mecanismos creados para afectar al sector privado, como los desbalances en la normativa laboral, persecución tributaria, sobrerregulación, competencia desleal desde el Estado, fomento a la informalidad y permisividad frente al contrabando.



Por esto, más de 300 líderes y dirigentes de los nueve departamentos y 30 sectores de la economía, que representamos a todo el empresariado boliviano, decidimos que es momento de reencauzar el diálogo público-privado, pero bajo condiciones distintas. Creemos firmemente, a base de los datos y la evidencia, que si no llegamos a un consenso entre el Gobierno y el empresariado, la situación de la productividad, el empleo y el crecimiento va a ingresar a un ritmo de contracción, que nos llevará inevitablemente al incremento de la pobreza, la desigualdad y la informalización, afectando con más rigor a los departamentos de menor desarrollo, a los pequeños empresarios y a la clase media urbana.



El diálogo productivo, horizontal y transparente ya no es una alternativa para el Gobierno ni para los privados, es el único mecanismo que nos permitirá encarar el futuro –que ya empieza a percibirse con menos optimismo– con posibilidades reales de evitar que los bolivianos más vulnerables, los que tienen empleos precarios, los que viven al límite de la subsistencia y los que aún creen en la posibilidad de arriesgar sus ahorros para emprender una actividad económica, sean arrastrados por una crisis previsible, originada por la negación obstinada, la soberbia y la ceguera voluntaria.



Hay temas urgentes que deben ser abordados, como el diseño de un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos; las medidas para apoyar a las regiones de menor desarrollo y a los sectores de la industria manufacturera; los efectos de la política salarial y el segundo aguinaldo; los mecanismos para avanzar en la formalización, y la generación de una política seria, efectiva e integral para disminuir el contrabando.



Los empresarios privados, que contribuimos día a día con el desarrollo económico y social del país, que arriesgamos recursos propios para invertir en nuestros emprendimientos, que generamos oportunidades y empleo para la gran mayoría de la población urbana y que contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento del país, creemos que ningún modelo económico se ha sostenido ni puede sostenerse solamente con la inversión y la intervención estatal, y que el sector privado y el público se necesitan mutuamente para asegurar el bienestar de todos.



Por eso consideramos que afirmar que "este es un Gobierno de trabajadores, no de los empresarios", no solo constituye una clara expresión discriminatoria e injusta, sino que contradice el discurso de unidad, integración y, sobre todo, de diálogo que debe primar en cualquier relación entre el Estado y los cientos de miles de bolivianos que día a día sostienen al país, con su trabajo, creatividad y sacrificio, y creen en el esfuerzo individual y privado como fundamentos del bienestar colectivo.



Pese a las condiciones adversas, seguimos apostando por la construcción de un país productivo, inclusivo y donde se reconozca a cada quien el valor que le corresponde en nuestra sociedad. Somos un actor relevante de la economía y esperamos un trato en correspondencia con la importancia que tenemos. Reiteramos, una vez más, que nuestro compromiso es con Bolivia.