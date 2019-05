No hay mucha diferencia ideológica entre los favoritos

A nivel de América Latina sin duda el proceso electoral panameño es importante. Esta viene a ser la sexta elección después de la caída de Manuel Noriega y es una buena señal de que la democracia en América Latina va consolidándose progresivamente, es un ejercicio democrático importante para robustecer la cultura democrática en América Latina; sin embargo, estas elecciones a Panamá la encuentran en una situación algo incómoda en términos sociales y económicos.

Si bien Panamá es uno de los países que ha tenido un crecimiento económico significativo, de aproximadamente el 7% de su PIB, pero adolece de dos problemas estructurales que pueden constituirse en caldo de cultivo de situaciones de conflictividad social para el gobierno que emerja de estas elecciones, una de ellas es una evidente asimetría social, en estos últimos años los sectores más empobrecidos han visto reducido su poder adquisitivo, producto del encarecimiento del costo de vida y la falta de empleo; por otro lado, los sectores más acomodados han visto mejorar sus niveles de ingresos.

Esta asimetría puede convertirse en factor de conflictividad social, dependiendo de los resultados que emerjan de la elección, pero no hay mucha diferencia entre los dos candidatos con mayor intención de voto. El candidato del PRD y el de centro democrático, que probablemente tendrán una representación muy pareja en el congreso, lo que va a requerir un esfuerzo intenso por parte de quien sea presidente para alcanzar consensos y acuerdos y en alguna medida resolver esta asignatura social que se ha ido acumulando en estos años de democracia en Panamá.

El otro tema que está muy generalizado en América Latina y que también constituye un factor de preocupación y que puede debilitar la credibilidad de la población en las instituciones democráticas es la corrupción. Recientemente Panamá ha tenido casos muy escandalosos, como el del expresidente Martinelli que ha estado involucrado en hechos de corrupción, esto es parte de una preocupación generalizada en América Latina, y si no se actúa con cierto nivel de energía puede socavar la credibilidad de las instituciones democráticas y eso en alguna medida debilita todo el esfuerzo que viene realizando América Latina desde mediados del 80, una vez que recuperamos la democracia en América del Sur, y en el caso de Panamá desde el 90 aproximadamente.

El tema de los Papeles de Panamá no ha tenido mucha incidencia, evidentemente, porque ya ha pasado algún tiempo, y en América Latina somos una sociedad de comportamientos en función de una coyuntura. Ha sido muy dinámico el comportamiento en el campo político en Panamá, y en América Latina, sobre hechos de corrupción, de modo que un hecho de ayer termina siendo eclipsado por otro que emerge en el presente. El problema de los Papeles de Panamá es que no solo repercutió sobre Panamá sino sobre otros escenarios latinoamericanos, por otro elemento preocupante que tiene Panamá, que es el hecho de que aparentemente no existe el mecanismo de control riguroso de los depósitos provenientes de otros sitios. El otro tema que hay que mencionar y que es estructural en Panamá es la escasa capacidad de recaudación, la política tributaria no es muy consistente, lo que también repercute en las dificultades que tiene el Estado panameño para satisfacer las demandas sociales, particularmente de las zonas rurales.

Indudablemente en América Latina vivimos un periodo en el que aquello que puede constituirse en capital político de forma inmediata, entonces se pone énfasis en aquella circunstancia que puede traducirse en capital político y es evidente que hay una debilidad latinoamericana en los mecanismos de control en distintas instituciones, que ha permitido la práctica no transparente e ilícita. Es bueno plantearnos un sincero debate en torno a este fenómeno que se está extendiendo en América Latina y que está demostrando que los mecanismos de control ya no son muy eficaces y multiplican de forma exponencial hechos de esta naturaleza, vinculados a la corrupción.

hay mucha diferencia si gana Roux o Cortizo porque la diferencia ideológica entre uno y otro, por más que parezca que sus siglas son distintas, en los últimos años el comportamiento en Panamá no ha estado dependiendo de la orientación ideológica, prácticamente casi es la misma orientación que los gobiernos que han transitado en Panamá, de modo que ya sea uno u otro no habrá sustanciales diferencias, lo cierto es que para cualquiera de esos dos, la carga social a enfrentar será de mucho peso, y habrá que extremar esfuerzos por el nivel creciente de escepticismo en la población panameña.