No, el secreto del modelo fueron las rentas (y hoy, la deuda)

El ministro Luis Arce se ha pasado el trabajo de resumir, en un artículo titulado El secreto del crecimiento económico social boliviano, las presentaciones que suele hacer en foros, universidades y conferencias de prensa, en las que nos dice que el motor de la demanda interna, junto con la inversión pública y los bonos, son el secreto del éxito del modelo de crecimiento.

En principio, hay que hacer notar que el ministro es coherente al señalar que las políticas económicas están enfocadas al crecimiento, que es una medida básica en la economía, y que se refiere estrictamente a ingresos, dejando de lado elementos cualitativos que hacen a una economía sana y sostenible, como el empleo de calidad, seguridad social de corto y largo plazo, diversificación productiva y sostenibilidad medioambiental, entre muchos otros elementos.

Por eso, lo importante sobre el artículo del ministro es lo que no ha mencionado, y que es lo que en realidad preocupa más, no solo porque pone en riesgo los avances sociales que el propio ministro señala, sino también porque lo que obvia el ministro son cosas de las que él mismo es responsable, y que hoy se constituyen en las principales amenazas para la economía boliviana.

1. Arce obvia el preocupante déficit fiscal que arrastra Bolivia, hoy el más alto de Sudamérica y que en los últimos cuatro años sobrepasa $us 12 mil millones. Solo en 2018, el hueco fiscal fue de más de $us 3.200 millones, el más alto de la historia de Bolivia, y que muy probablemente quede por debajo de los $us 3.500 millones presupuestados para el 2019.

2. Tampoco menciona el déficit comercial, que entre enero del 2015 y marzo del 2019 suma un poco más de $us 4.476 millones, o sea, un promedio de mil millones de dólares más de importaciones que exportaciones por año.

De nuevo, estas son las cifras (negativas) más altas de la historia, con el agravante de que ya no solo están relacionadas a la caída de los precios, sino que ahora están explicadas por declives en los volúmenes de las exportaciones. Tanto es así, que hace unos días Mauricio Medinaceli, uno de los mejores expertos en hidrocarburos del país, calculaba que se necesitaría al menos un precio de 127 dólares por barril de petróleo para compensar la caída en los volúmenes de las exportaciones de gas.

3. Olvida decir que desde diciembre de 2014 (cuando teníamos 15.084 millones), hasta el 13 de septiembre de este año, hemos perdido más de 7.244 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas, es decir, una reducción promedio de más de 1.500 millones de dólares anuales. Este enorme ritmo en la caída de las RIN está explicado por el déficit comercial, pero también por los préstamos que le exigen las empresas públicas y el Gobierno Nacional al Banco Central.

Ahora bien, más allá de los olvidos en lo macroeconómico, Arce no dice que, según el FMI, al que cita como referencia de apoyo a su modelo, Bolivia sigue siendo la economía más informal de la región (por decir lo menos), con un poco más del 45% de la misma, en el 2015, moviéndose en el ámbito informal.

Y, aunque es una cifra que muestra una reducción de la informalidad respecto al 2005, cuando se observa el empleo por ejemplo, se puede ver que al menos 7 de cada 10 trabajadores hoy no tienen un empleo en el que se cumplan todas las condiciones de ley.

En lo “redistributivo”, se hace énfasis en los bonos, pero hay que contextualizar esta afirmación para saber si es correcta o no.

En total, los bonos representan un poco más de 500 millones de dólares al año, mientras que las remesas de trabajadores bolivianos, que no vuelven al país, a pesar de los extraordinarios resultados que sostiene el ministro, superan en promedio, desde 2006, los $us 1.000 millones por año.

Las familias bolivianas reciben más por la vía de sus expatriados que por los resultados del modelo.

Finalmente, se sostiene que se ha reducido la pobreza, lo que es cierto, pero no se menciona que la pobreza a la que se refiere es la que se mide por ingresos, la medida más básica de todas.

Si medimos la pobreza de una manera más sofisticada, tomando en cuenta, por ejemplo, las brechas de ingreso, la calidad del empleo, el nivel de cumplimiento de los derechos, la calidad de la vivienda, etc. la pobreza en Bolivia supera el 60% (recomiendo leer el reciente estudio del CEDLA).

En resumen: el secreto del modelo no es otro que las rentas. Si no hay rentas, no queda otra que el endeudamiento. Los resultados del modelo son, ciertamente el crecimiento, pero de sostenibilidad cuestionable, tanto en el ámbito económico como medioambiental. Más empleo, sí, pero en su mayoría precario y vulnerable y cada vez mayores asimetrías sectoriales y regionales