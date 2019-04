Niños en situación de calle, ¡qué dolor!

Un sentimiento de dolor recorre el cuerpo y el alma de los cruceños al ver la realidad de los niños en situación de calle. Están en las rotondas, intentando congraciarse con los conductores para recibir unas monedas. Están en abandono, no solo de sus familias, también del Estado, que no hace nada para salvarlos, a fin de que ellos puedan soñar con un futuro diferente.

Según el último censo realizado por varias instituciones, hay 1.043 personas en situación de calle. De ellas, alrededor de 250 tienen menos de 18 años y hay casi 100 que no ha llegado a los 12 años. El precio que tienen que pagar tiene que ver con abusos físicos y sexuales; la única protección que tienen es la que se dan entre ellos, porque los mayores y los policías los acosan y se aprovechan de ellos. Hay hombres y mujeres, todos son vulnerables y, a la vez, todos viven a la defensiva.

Con datos difundidos por el sociólogo Guillermo Dávalos, cuatro de cada 100 menores declara que vive en la calle por la negligencia de su familia y la violencia que había en su hogar. Lo llamativo es que un 36% de los encuestados declara que lleva menos de un año en esas condiciones.

Las iniciativas del Estado (gobierno central, gobernación y alcaldía de Santa Cruz de la Sierra) han sido por demás de insuficientes. El año pasado, se impulsaba una campaña que llamaba a la gente a no darles dinero, para no retenerlos en las calles. Luego vino la iniciativa del censo. No se supo de más acciones para revertir este drama. El diagnóstico ya está, ¿qué se espera para desarrollar estrategias de atención y rescate?

La Iglesia católica impulsó una colecta este domingo, a fin de que lo recaudado sea entregado para esta población. Hay organizaciones solidarias, de ciudadanos voluntarios que se acercan a estos niños, les llevan alimentos y oraciones, y que también trabajan para buscar alternativas que les permitan sacarlos de la calle.

Si se compara, penosamente se constata que es la sociedad civil la que tiene iniciativas, busca recursos económicos y, sobre todo, expresa compasión y amor para ayudar a estos niños y estas niñas que están sufriendo en las narices de las autoridades.

¿Es que acaso hay que perder las esperanzas de que el Estado coordine y tome acciones? No se puede entender la falta de acciones ni que, cuando estas empiezan a tomar fuerza, se cierren como se cerró el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana.

Lo peor que puede ocurrir es que los cruceños nos acostumbremos a ver niños desprotegidos viviendo en la calle; que esas manitos extendidas dejen de conmover. Si bien es cierto que en algunos casos se dedican al robo, eso también es consecuencia de la indolencia de todos, empezando por las autoridades.

Aplaudamos a los voluntarios que se entregan sin esperar nada a cambio; sacudamos a los servidores públicos que están incumpliendo su rol y censuremos a quienes se aprovechan de estos niños, en vez de tenderles la mano y recuperar sus vidas.