Negocio con pocas raíces II

Resulta fundamental para la correcta toma de decisiones de los consumidores en un mercado, la existencia de información suficiente, oportuna y confiable. Precisamente, lo que falta en el sector inmobiliario local, pues, aunque es innegable y muy valioso el aporte sobre la materia, hecho por instituciones como la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), existen muchas aristas del negocio que permanecen aún difusas.

Para algunos no está claro que los compradores, son simples clientes y no socios. Ellos pagan por un inmueble y no tienen por qué asumir los riesgos comerciales del proyecto. Por lo que la culminación de éste no debería, en ningún caso, depender de las preventas. Sin embargo, no son pocos los casos, donde con solo un terreno y planos, que no siempre tienen aprobación final, se comienzan a comercializar lo que en la práctica no son más que castillos de arena, con los que algunos buscan hacerse ricos con dinero ajeno. Distinto es el caso del Crowdfunding que por su naturaleza implica riesgo compartido y que por el momento no está muy desarrollado en el medio.

Una estrategia de ventas, ampliamente arraigada en el medio y que no contribuye a una mayor transparencia, es la costumbre de no brindar información pública, a través de las redes y medios de comunicación, de los precios y las características físicas de los inmuebles, obligando al cliente a sacrificar su privacidad y entregar sus datos de contacto, olvidándose de una premisa universal, que el cliente es el rey y no al revés.

Otro tema es la oferta masiva de terrenos y “ciudades” que se venden como grandes oportunidades de inversión por la enorme plusvalía que tendrían a corto plazo, debido al gran crecimiento demográfico, situación que los datos oficiales del INE refutan, ya que, aunque nuestra región sigue siendo receptora neta de inmigrantes, la tasa de crecimiento es menor que la de años previos. Lo anterior, se confirma por el hecho que gran parte de las urbanizaciones populares ubicadas en las zonas Norte y la que se comercializa como Urubó, a pesar de estar a kilómetros de distancia, estén todavía deshabitadas. Sin embargo, muchos compradores desconocen esto porque compran a través de oficinas de ventas regionales ubicadas en el interior del país. Pero al llegar, se encuentran con pampas dibujadas con caminos de concreto en vez de los parajes de ensueño ofrecidos.

Sería bueno revisar estas prácticas ya que siempre, pero especialmente en una sociedad pequeña como la nuestra: “Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación”. Pr 22:1. De lo contrario, este seguirá siendo un negocio con muy pocas raíces.