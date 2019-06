Mitos económicos y añoranza de la crisis

Resulta alarmante y hasta cierta manera ociosa la labor de algunos “analistas” económicos que durante 13 años vienen repitiendo que la crisis económica en Bolivia es inminente, con un fanatismo que en muchos casos impide realizar el análisis científico de la economía, lanzan datos económicos aislados que sesga las conclusiones a las cuales arriban, que por cierto es la crisis económica tan añorada por estos profesionales.

Este fin de semana leí la opinión de un economista que en su afán de convencernos a los bolivianos que la economía nacional está a un paso de la crisis, inicia su análisis indicando que una muestra clara de estos es que hace 13 años la economía crecía al 6,8% y que en la actualidad solo crecemos al 4%, sin embargo olvida decir que, hace 13 años, el PIB era de $us 10.000 millones, que el 6,8% equivalía a $us 680 millones; en la actualidad tenemos un PIB de $us 40.000 millones y el 4% equivale a $us 1.600 millones.

En pocas palabras, no es lo mismo hacer crecer una economía de 10.000 al 7% que hacer crecer una de 40.000 al 4%, eso no es crisis ni que se haya frenado la economía. Pero esos números pueden ser simples datos, un análisis de ese crecimiento también tiene que darse cuando economías como las de Argentina, Brasil o Ecuador, que cambiaron de sistema económico, tienen un crecimiento negativo de sus PIB y todos los otros países latinoamericanos crecen por debajo que Bolivia. Todo esto olvidan los eternos añoradores de la crisis.

En su desesperación para que sus afirmaciones tengan algo de credibilidad, nos dice que el PIB ya no es un indicador bueno de crecimiento económico, pone como ejemplo a Nueva Zelanda, que mide variables subjetivas como el “bienestar de la ciudadanía”, salud mental, identidad cultural, medioambiente, vivienda y otros; sin embargo, fieles a su proceder, solo dan una parte, ya que este país no elimina el PIB como medida de crecimiento, sino que paralelamente a esta variable, trata de generar indicadores que puedan medir la “felicidad de la población”.

Nos indican que la salud y la basura no son atendidos por el Gobierno, ignorando que la autonomía de los municipios y gobernaciones tienen estas competencias y que las deficiencias de estos servicios se deben las autoridades que son las que administran los recursos destinados a estos, pese a eso el Gobierno viene ejecutando el SUS con la perspectiva de mejorar la salud de los bolivianos.

Llegan a cuestionar los índices (entre ellos el índice de Gini), que elaboran organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, CEPAL entre otros, asegurando que su metodología es ineficiente, cuando estos organismos destinan profesionales y avances informá- ticos importantes para hacer público y confiables estos resultados; lo alarmante es que estos organismos son la base teórica e ideológica de la formación de estos mismos “analistas”, que en su afán de confundir a los bolivianos llegan a contradecir lo que aprendieron en sus universidades y con sus seguidores de la corriente neoliberal. Los bolivianos no debemos dejarnos sorprender con el análisis parcializado de estos eternos añoradores de la crisis económica, más aun cuando la campaña electoral está en su apogeo