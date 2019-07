Medidas frente a un extraño virus

Bastaron pocos minutos para que dos médicos se contagien de un extraño virus por el que una de sus colegas había fallecido días antes. Bastaron escasas jornadas para que la comunidad médica de La Paz entre en un estado de zozobra al sentir que su vida, destinada a curar, esté en peligro por el desconocimiento de un mal que, afortunadamente, ya se ha identificado.

El paciente Macario Gironda, campesino del norte de La Paz, que estaba trabajando en Guanay murió por causas desconocidas en un pequeño hospital de Caranavi. Lo atendió Ximena Tórrez, estudiante de medicina, quien también falleció (se cree que por las mismas causas) el 4 de junio. Ella fue traslada a La Paz y la atendieron dos galenos, ambos tuvieron contacto con los fluidos de la joven y fueron contagiados.

Los médicos fueron internados el 27 de junio en La Paz. El rumor de una extraña enfermedad se extendía por los hospitales, en algunos se tomaron medidas de seguridad, sin tener certeza de aquello a lo que se estaban enfrentando. Sin embargo, tuvieron que pasar cuatro días de zozobra, para que haya una comunicación oficial al respecto el domingo al final de la tarde. Entonces se dijo que se trataba de un virus desconocido, que se estaban tomando medidas de bioseguridad de nivel cuatro (las máximas ante un peligro de infección). La ministra de Salud Gabriela Montaño, pidió que no se propague información sin confirmar. Esa recomendación fue acatada por los medios de comunicación y el asunto se divulgó con responsabilidad.

No obstante, a más de una semana de las últimas internaciones, son los médicos paceños los que demandan que las autoridades nacionales y departamentales de La Paz dispongan medidas de mayor bioseguridad. Piden que se declare alerta sanitaria en el departamento paceño y emergencia epidemiológica en Caranavi. Desde el Ministerio se ha dicho que no es necesario.

Arenavirus es la familia del virus causante de dos muertes y dos internaciones en terapia intensiva. Se transmite por el orín y las heces de un ratón que vive en la región amazónica. Sus síntomas son similares a los de la fiebre hemorrágica, mal que ya causó varios decesos en Bolivia, a lo largo de los años. El roedor persiste en la zona y los pobladores de Caranavi y sus alrededores están atemorizados. Por eso es coherente el pedido de los galenos.

Asimismo, debe haber una campaña de orientación que informe sobre cómo evitar el contagio. Los médicos que trabajan en hospitales y los pacientes de los mismos necesitan saber que se está haciendo algo para impedir que la triste historia de Macario y de Ximena se repita.

En Bolivia hay brotes de fiebre hemorrágica con periodicidad. Los casos se lamentan, pero no se ha conocido de acciones para erradicar el mal, que se sabe que es bastante grave.

Entonces, es bueno ser prudente con la divulgación de noticias sobre la materia. No se debe alarmar sin razón; no obstante, es responsable que el Ministerio de Salud y los Sedes departamentales tomen las medidas que sean necesarias, a fin de que la población se sienta protegida y no en la incertidumbre como en este momento.