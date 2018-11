Cuando el movimiento #MeToo irrumpió en la escena mundial, cual poderoso terremoto, cuyas ondas de choque cambiaron el paisaje social de Hollywood y el mundo, surgieron gran número de demandas por abuso sexual en contra de directores y estrellas de cine, músicos, deportistas, académicos y políticos. Dichos cargos engloban una amplia gama de crímenes que van desde el acoso hasta la violación.

Sin lugar a dudas muchas mujeres son víctimas de depredadores sexuales que abusan de sus posiciones de poder, y todas ellas deben recibir nuestra empatía, apoyo y, especialmente, la justicia que merecen. Sin embargo, debe considerarse también que muchos son afectados por denuncias mediáticas y la opinión pública, en situaciones en las que suele olvidarse el principio básico de presunción de inocencia, emitiendo juicios de valor apresurados y, en ocasiones, errados.

Como las Escrituras lo advierten: “El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta” (Pr 18:17). Asimismo, resultan evidentes las similitudes presentes en varias de estas demandas: acusados famosos, hechos ocurridos mucho tiempo atrás, ausencia de testigos y abusos reiterados por un mismo sujeto; haciendo los cargos muy cuestionables, por decir lo menos. Por tanto, no corresponde lanzar supuestos a través de los medios, hasta que la justicia revise los méritos de cada caso y determine quiénes son culpables y quiénes son atacados injustamente por razones económicas o políticas. De lo contrario, esto podría derivar en una cacería de brujas moderna y socavar las bases de nuestro tejido social.

Recientemente, diversas celebridades han admitido cambios en su trato con colegas mujeres, reduciendo la interacción con ellas, a fin de evitar ser objeto de falsas acusaciones. Aquello podría eventualmente afectar a las mujeres en el mundo laboral. Los sismos ayudan derribando estructuras que no cumplen estándares mínimos de seguridad, como en este caso, las industrias donde las mujeres sufren mayor acoso sexual. No obstante, estos también causan daños, como terminar con la presunción de inocencia. Algunos creen que de no hacerse algo al respecto, lo segundo eclipsará a lo primero, #MeToo.