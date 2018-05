Me alegro, pero algo anda mal

Obviamente, es bueno que el gobierno municipal libere las calles del comercio ambulante; debió hacerlo hace 20 años y se habría ahorrado sus buenos millones, pero no es en eso que quiero focalizar mi comentario, sino en el hecho de que, a todas luces, el gobierno municipal por no actuar en su momento y por mantener viejas concepciones, desconociendo sus nuevas competencias, se ha metido en un callejón sin salida, insistiendo en asumir como normal el garantizar a toda la población migrante que si espera pacientemente vendiendo cualquier cosa en las calles, la Alcaldía tendrá la obligación de construirle un mercado, haga o no, a fin de cumplir lo que por costumbre sigue pensando que es su única responsabilidad entre todas las actividades económicas urbanas.

Así era hace 50 años cuando el tema del abastecimiento popular, que consistía en el control de pesos, medidas y precios, era prácticamente la única competencia que el Gobierno central había asignado a las alcaldías, pues les había quitado ya la salud y la educación, dejándolas centralizadas y sin recursos. Por eso construía mercados y el ‘intendente’ era el personaje más importante.

El decreto 21060 termina de liquidar esa actividad al decretar la eliminación del control de precios, dejando casi sin oficio a las alcaldías. Sin embargo, primero la Ley 1551 y luego la nueva Constitución reasignan 43 competencias a los gobiernos municipales, que pasan a ser responsables no solo de mercados, sino en general del desarrollo humano, social y económico de su territorio, asignándole muchos recursos para ello.

Frente a esos enormes desafíos, el gobierno municipal cruceño se sigue circunscribiendo a las competencias de hace 50 años, y ante la marea de inmigrantes que llegan sin las destrezas requeridas para vivir y trabajar en una ciudad, no tiene otra propuesta que contribuir a que todos se vuelvan ‘gremiales’, invirtiendo enormes sumas solo en esa actividad. Al lado de los mercados, ¿se ven escuelas de capacitación, talleres y centros de venta para cerrajeros, carpinteros, plomeros, enfermeros, jardineros y todo lo que quieran? No, la única respuesta es: si usted es migrante, dedíquese a gremialista porque yo tengo millones de dólares para invertir en mercados, que, dicho sea de paso, en realidad ya son ‘centros comerciales populares’ donde se vende de todo.



Con referencia a las competencias municipales, la CPE, en su art 302.I, punto 4, habla de “promoción del empleo” (no solo gremiales, obviamente); en el punto 21 habla de “proyectos de infraestructura productiva” (no solo mercados, por cierto); y en el punto 24 habla de fondos fiduciarios y de inversión en el ámbito de sus competencias. Como podemos ver, son responsabilidad del gobierno municipal el desarrollo económico y el empleo, pero no solo de gremiales y mercados. ¿Alguna vez el gobierno municipal ha apoyado a los miles de carpinteros, cerrajeros o jardineros que trabajan como informales en una verdadera jungla de grandes intereses? No, que yo sepa.