Macri y el laberinto energético que heredó

Argentina está nuevamente en el ojo de la tormenta económica. Como dirían en el país del tango hay un gran “quilombo” y resulta complejo descifrar y explicar en unas líneas. A continuación intentaremos dar una mirada al laberinto energético que heredó el presidente Mauricio Macri y en el cual sigue inmerso, sin encontrar una salida que conforme a usuarios como a protagonistas en la cadena de valor.



Macri llegó al Gobierno argentino con grandes enunciados: bajar la inflación que rondaba entre el 30 y 40%, salir del cepo cambiario para que los capitales fluyan libremente y se genere inversión, transparencia en la administración, bajar el déficit fiscal que rondaba los $us 30.000 millones anuales y algunos otros. Uno de los temas para lograr llegar a cumplir los enunciados, era tratar de salir del complejo laberinto energético en el que se encontraba el país. Recordemos que entre 2013 y 2014 el déficit comercial energético bordeaba los $us 15.000 millones por año.



Argentina, por falta de exploración, se convirtió en un gran importador de gas natural de Bolivia y GNL. Fuera de que el GNL estuvo costoso por efectos de mercado, los sobreprecios y corrupción hacían que Argentina pagara los precios más elevados del planeta. También debía importar derivados de petróleo (naftas y fuel oil) y electricidad a precios spot.



Estas importaciones impactaban fuertemente el déficit comercial por la fuga de dólares. Se debía quitar subsidios y recomponer tarifas, principalmente en gas natural y electricidad y que se cubran costos de acuerdo con la regulación. La quita de subsidios permitiría reducir el déficit fiscal y además incrementar la producción de gas y generación eléctrica, bajo inversión principalmente privada y así poder disminuir importaciones y salida de dólares.



Así fue, superado lo del cepo cambiario, se liberó el precio del petróleo para que estos se trancen en el mercado, se quitaron subsidios en un 75% al gas y electricidad y se adecuaron las tarifas con $us1 por 20 pesos. Se estimuló la producción de gas natural con precios ($us 7,50/MMBTU el 2018, bajando $us 0,50/MMBTU por año hasta 2021) para que el gas producido compita con el gas de Bolivia y GNL.



Los inversionistas comenzaron a interesarse en Argentina. Vaca Muerta empezó a levantar su producción, llegaron empresas a competir con energías renovables (con garantías del Estado) y los transportadores y distribuidores de gas y electricidad, con mejores tarifas, comenzaban a mantener y ampliar la infraestructura. Parecía una Argentina de encanto.



Empero, el Gobierno de Macri no logra controlar la inflación, ni alinearla con el tipo de cambio que mantenía ficticio con dólares generados con Títulos del Tesoro denominados Lebac, con elevadas tasas de interés (capitales golondrina). En abril de 2018 se decide gravar un impuesto a estos capitales y estos comienzan a marcharse y el dólar se dispara a casi $us1 por 30 pesos. Argentina recurre al FMI el cual facilita hasta $us 50.000 millones para que no se produzca el temido 'corralito' de 2001.



El FMI condiciona la entrega a metas negociadas como la reducción del déficit primario (2018 en 2,7% del PBI y 1,3% en 2019) para un equilibrio fiscal primario en 2020 y un superávit del 0,5% el 2021. Para reducir la inflación, el FMI pide tipo cambio flotante de la moneda y autonomía del Banco Central. Con tarifas fijadas sobre $us 1 por 20 pesos, los inversionistas requieren actualizaciones para seguir invirtiendo y seguramente están revisando sus presupuestos. El Parlamento hace retroceder el avance al sacar parte de los subsidios que se había logrado y esto eleva el déficit fiscal.



Mediante YPF (empresa estatal con abultada deuda) se logra no subir precios de los derivados del petróleo. Se están revisando los estímulos a la producción de gas natural otorgados, se disminuyó el precio de Cammesa a los generadores eléctricos de $us 5,20/MMBTU a $us 4,20/MMBTU y las inversiones para producir más gas podrían frenarse.

El Ministro de Energía acaba de solicitar un nuevo incremento tarifario eléctrico para mejorar el déficit fiscal en cerca de $us 17.000 millones por año y vamos a ver cómo le va. Finalmente, se decidió no realizar la Ronda 3 para energías renovables que se tenía para octubre. Hay mucho más, pero el espacio nos limita.



Existen muchas interrogantes y nadie sabe dónde terminará todo esto. Usuarios como productores tienen la sensación de que todo es de emergencia y no responden a un plan que sea sustentable en el tiempo. El laberinto energético argentino continúa y no se sabe cuándo (ni quién) se podrá salir del mismo.