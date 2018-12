Lo que está en juego en esta elección

Con gran sabiduría, el libertador Simón Bolívar decía que “nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder”. Hoy este peligro amenaza nuestro futuro. El desafío que tenemos frente a nosotros es tan grande, que cada boliviano amigo de la democracia está llamado a demostrar, en pensamiento y acción, que Bolivia es primero.

En 1982 los bolivianos recuperamos la democracia. Los más jóvenes no lo recuerdan, pero el periodo de las dictaduras fue muy duro, incierto, sin libertad. Ahora, el cáncer de la dictadura avanza y tenemos que ponerle freno. Sabemos que la cancha está dispareja, sabemos que tienen al árbitro de su lado, sabemos que cambian las reglas a su favor, sabemos que mintieron y vuelven a mentir y engañar porque quieren vernos divididos y derrotados.

Nos impusieron un calendario electoral para justificar su plan de atornillarse en el poder. Le han puesto una camisa de fuerza a la democracia y tenemos que encontrar la manera de liberarnos.

Un escenario tan desfavorable como este nos llevó a buscar la unidad posible, ya que las decisiones precoces de algunos candidatos no nos permitían apuntar a la unidad ideal. Por ello, junto a Demócratas, construimos la Alianza Bolivia Dice No. Desgraciadamente, este no fue el camino hacia la unidad, como habíamos pensado. Por eso decidimos dejar este camino y, en lugar de seguir insistiendo en algo que de seguir así hubiera terminado contradiciendo el “bien mayor”, la defensa de la democracia, tomamos la decisión de retirarnos de la contienda presidencial.

Fue una decisión en favor de la unidad. Hoy la nación está dividida y jamás seremos un factor de su división. Por el contrario, como desde hace quince años, cuando fundamos Unidad Nacional, apostamos a la unidad, que forma parte de nuestro proyecto de vida.

Lo que está en juego en la elección de 2019 no son los nombres y apellidos. La próxima elección trata del futuro de la patria. Bolivia está frente a un camino que se divide en dos. Por un lado, tiene la dictadura, asfaltada por la imposición y la división, y por el otro, el camino de la democracia, construido por los consensos y la libertad.

Por eso es muy importante, para cada liderazgo, para cada boliviano, saber dónde está parado y qué camino recorre. Con responsabilidad y convicción plenas, escojo el camino de la democracia. Renuevo mi compromiso de contribuir a que la oposición continúe avanzando y por eso he dicho que apoyaré al candidato de oposición que tenga más posibilidades de victoria sobre el MAS. Daré este apoyo sin esperar absolutamente nada a cambio. Es mi aporte a la lucha por la democracia en esta difícil hora. Como siempre, soy optimista. Creo que mejores días están por llegar a Bolivia. Trabajemos juntos para que así sea.