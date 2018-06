Lealtades viciosas

Tal vez no sea tan original, pero no es menos cierto que, con cada día y nuevo hecho, se comprueba que el MAS no tiene un enemigo mayor e implacable que a sí mismo. Ninguno de los que sale al ruedo para acusarlo, interpelarlo o desnudar sus conductas logra ni una pequeña fracción de los males, heridas y dolores que le producen varias de sus propias iniciativas, que al examinarse retrospectivamente, carecen de la importancia, significado y proyección con que son lanzadas y defendidas por la barra oficialista.

No es fácil controlar esta manera de actuar porque es una predisposición propia de las fuerzas caudillistas, cuya estructura se inclina por imitar los reflejos y tics del conductor que, en nuestro caso, se empeña con gran entusiasmo en desterrar toda flexibilidad y apertura en el trato de aquellos que se le oponen, o con los que simplemente se tropieza.

De este modo, la rutina de insensibilidad burocrática y displicencia para negociar ajustes presupuestarios con las universidades ha dejado como saldo sangriento la eliminación de un joven estudiante, aplastado por las tenazas de otra monstruosidad burocrática -más altanera y agresiva- que es la de los aparatos represivos. Es una reiteración de experiencias previas, pero, a diferencia de aquellas, ocurre en circunstancias donde la impunidad total y la anestesia del tiempo son mucho menos probables que antes.

Jefe y partido se resisten a asimilar que el entrecruzamiento de la caída de recursos económicos, el alza continua de demandas de los gremios organizados en que se apoya el régimen y el incremento de la competencia y disensiones internas reducen notablemente el margen de maniobra y capacidad de contención, mucho más cuando atravesamos una fase de ascenso del descontento, parapetado detrás de la pesadilla que el régimen cosechó con el referéndum de 2016 y que se expresa en el martillante y agotador rugido de ‘Bolivia dijo No’.



Esa incomprensión básica se revela, apabullante, en la apasionada confesión del máximo comandante policial al expresar que el ministro de Gobierno sería “el ministro de la Policía para siempre”. Tan intensa expresión de amor exhibe la muy extendida creencia, dentro del partido y el aparato de Estado, de que la lealtad es el valor máximo, como enseña y reclama la palabra y la conducta del gran conductor.

Pero, además de la fe depositada en tal exhibición pública, la vehemencia de las palabras subraya la gratitud de ciertos mandos, quizás de todos, por el esfuerzo que ha puesto su ministro en librarlos de responsabilidad, arriesgando afirmaciones, rectificaciones y contraafirmaciones, que ciertamente le cobrarán factura a las muy grandes expectativas políticas futuras que tiene este operador clave del Gobierno.



Tanta lealtad y consideración de unos con otros parece no tomar en cuenta que la forma escogida para ‘salvar’ la imagen de la institución, puede tal vez funcionar con el mando o parte del mando, pero subleva el ánimo de todo el resto, como se está manifestando de muy diversas maneras. Sacrificar a un miembro de la institución, cuando las prácticas que se le imputan como de exclusiva responsabilidad individual y rebeldía abierta, tienen toda la apariencia de ser habituales y consagradas, va camino a estrellarse y a incrementar la desconfianza colectiva frente a la Policía y el régimen.

En su propia escala y espacio es lo mismo que ocurre con la supuesta astucia de negociar sobre la Universidad de El Alto (UPEA), sin la UPEA. La fidelidad de los que concurren a tales diálogos no resuelve nada del conflicto inicial, ni de la descomposición de las relaciones entre los gobernantes y esa fortaleza urbana que ha sido El Alto, desde el inicio, para el MAS.



La muerte, la rabia, la convulsión en torno al conflicto de la UPEA no nacen, ni dependen principalmente de razones presupuestarias, sino de fijaciones, hábitos y de las chuecas fidelidades que alimenta el MAS. Los costos que le traerán podrán ser más o menos directos y aparentes, pero en definitiva aumentarán la superficie de los lugares donde el presidente está dejando de ir, porque sus seguidores inmediatos piensan que han dejado de ser seguros para que los visite.