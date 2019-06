El debate sobre el posible diseño de robots con reglas éticas o valores humanos empieza. Sin embargo, cuando el llamado relativismo parece campear, la principal discusión debe centrarse en los problemáticos valores de los seres humanos. Quienes creamos y ponemos en marcha los adelantos tecnológicos, estamos lejos de ser ejemplares, pero ya estamos pensando en trasladar la ética a las máquinas.

Margaret Boden, profesora y sicóloga de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, explicó recientemente que “no existen los robots éticos, porque no tienen la culpa de lo que hacen. La responsabilidad moral es de los humanos”. Seguramente tememos por las futuras actuaciones de cualquier aparato inteligente, pero, ¿qué tanto nos preocupa que los “padres” de la robótica no hayamos sido capaces de cumplir las normas mínimas para garantizar la plena convivencia?

Una investigación reciente de la Universidad de Oxford sobre 60 culturas del mundo demostró las “siete reglas morales universales” generalizadas. Los expertos consideran que se trata de la encuesta intercultural de moral más completa jamás realizada.

¿Cuáles son esas reglas morales universales? 1. Ayudar a los miembros de la familia. 2. Ayudar a los miembros del grupo. 3. Ser recíprocos. 4. Ser valientes. 5. Ser respetuosos. 6. Ser equitativos y justos. 7. Respetar las propiedades de los demás.

Una vez comprobadas, ¿cuántas cumplimos en toda su extensión? No hay más que leer las noticias del día, casi todas teñidas de sucesos trágicos, estafas, robos, violencia machista, injusticias y desigualdades. Cualquiera se conformaría con la idea de que tales problemas forman parte de la “naturaleza humana”, pero yo estoy muy lejos de la resignación. El pedagogo y escritor Allan Kardec afirmaba: “El mal no está fuera de mí, sino en mí. Soy yo, por lo tanto, quien debe transformarse, y no las cosas exteriores. Somos portadores de nuestro cielo y de nuestro infierno”.Los tres principales males de la sociedad son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Todos están estrechamente vinculados con el incumplimiento de las siete reglas universales. Hoy las investigaciones apuntan hacia una idea definitiva para el desarrollo de la conciencia: el valor de la cooperación.